Sansepolcro, riapre il parcheggio di viale Vittorio Veneto

Arezzo, 6 novembre 2024 – Il Comune di Sansepolcro è lieto di annunciare la riapertura del parcheggio di Viale Vittorio Veneto, che torna operativo dopo un importante intervento di riqualificazione.

I lavori, inseriti nel maxi progetto del PNRR da oltre 5 MLN di Euro, sono stati portati a termine secondo il cronoprogramma stabilito ed hanno trasformato l’area in uno spazio moderno e funzionale, offrendo ai cittadini nuove comodità e servizi.

L’intervento ha incluso il rifacimento dei sottoservizi fognari, l’installazione di un sistema di illuminazione a LED per garantire sicurezza e sostenibilità energetica, nuovi punti di ricarica per veicoli elettrici per incentivare una mobilità più ecologica, e una pavimentazione in cemento architettonico che migliora l’aspetto estetico dell’area, rendendola più gradevole e in linea con le esigenze urbane attuali.

L’Assessore ai Lavori Pubblici, Riccardo Marzi, ha commentato: “La riapertura del parcheggio di Viale Vittorio Veneto è un nuovo tassello nel progetto di riqualificazione di Sansepolcro. Stiamo lavorando con impegno per trasformare la città e renderla più moderna e accogliente, grazie ai numerosi cantieri avviati dall’amministrazione.”

Questa riapertura rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di rinnovamento urbano che il Comune ha intrapreso, con l’obiettivo di migliorare la qualità degli spazi pubblici e di rendere Sansepolcro una città più sostenibile, efficiente e a misura di cittadino.