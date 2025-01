Sansepolcro, popolazione in lieve crescita: aumentano i nuovi residenti e calano i decessi

Arezzo, 16 gennaio 2025 – I dati demografici del 2024 per il Comune di Sansepolcro offrono uno sguardo positivo su alcuni aspetti della dinamica della popolazione.

Al 31 dicembre dell’anno appena conclusosi, il numero dei residenti è cresciuto lievemente, arrivando a 15.192 abitanti, rispetto ai 15.178 registrati il 1° gennaio dello stesso anno.

Tra le dinamiche principali del 2024: Nascite e decessi: Sono nati 86 bambini (33 maschi e 53 femmine), mentre si sono registrati 192 decessi, evidenziando un saldo naturale di -106. Tuttavia, si osserva una lieve diminuzione del numero complessivo di decessi rispetto al 2023 che erano stati 199.

Iscritti e cancellati: Positivo il saldo migratorio, con 519 nuovi iscritti al Comune (311 provenienti da altri comuni italiani e 170 dall’estero) e 399 cancellazioni. Il saldo migratorio ha contribuito con +120 unità alla popolazione.

Matrimoni: Nel corso del 2024, 46 coppie hanno scelto Sansepolcro per convolare a nozze con 38 matrimoni religiosi celebrati e 8 quelli civili. Popolazione centenaria: Sansepolcro vanta 7 cittadini ultracentenari, di cui 6 donne e 1 uomo.

Piccola curiosità: la cittadina più longeva è nata nel luglio del 1917. Nel complesso, il 2024 segna un incremento della popolazione di 14 unità. Il Comune guarda a questi dati con attenzione, vedendo in essi segnali di vitalità e di attrattività del territorio seppure sia evidente che sono necessarie delle misure da adottare per far sì che cresca l’amore per la nostra città, non solo a livello turistico, ma soprattutto a livello abitativo.