Sansepolcro perde abitanti. Ora è di poco sopra i 15 mila

Il trend negativo dal punto di vista demografico ha soltanto registrato un rallentamento, ma non si è arrestato. E il numero degli abitanti a Sansepolcro continua a scendere, nonostante un buon saldo migratorio che però non compensa quello naturale, il cui segno "meno" resta abbastanza marcato. Al 31 dicembre scorso, il Comune biturgense ha chiuso il 2023 con 15178 abitanti, ovvero 49 in meno rispetto al San Silvestro del 2022, quando erano 15227; questo il dato effettivo comunicato dall’ufficio anagrafe, al termine di un anno che ha contato la nascita di 84 bimbi e purtroppo il decesso di 199 persone.

L’unica voce confortante riguarda i cambi di residenza: sono state infatti 496 le persone che hanno deciso di prendere la residenza al Borgo nell’arco dell’anno appena concluso, a differenza delle 430 che hanno deciso di trasferirsi o che hanno dovuto farlo per motivi contingenti. Arriva a 38 il totale dei novelli sposi che hanno optato per convolare a nozze nella città di Piero; sono stati 10 i matrimoni religiosi e ben 28 quelli civili, molti dei quali hanno visto protagonisti coppie provenienti dall’estero.

Una realtà, questa, che crea un indotto importante anche a livello turistico, dato che sposi e invitati restano spesso in Valtiberina per alcuni giorni, non solo per festeggiare il lieto evento, ma anche per godersi le eccellenze del territorio. Riassumendo: per oltre 50 anni, Sansepolcro è stata un esempio unico in Italia di popolazione stabile (attorno alle 15600 unità), poi con l’inizio del nuovo millennio vi è stato un incremento che nel marzo del 2007 aveva portato a toccare la storica quota 16mila e con il picco massimo al 31 dicembre di 16380 residenti nel 2010.

Da allora, è iniziata la discesa che in tredici anni ha portato a un calo di 1202 persone, pari al 7,3 per cento; nessun problema per ciò che riguarda l’eventuale ballottaggio elettorale, almeno fino al 2031: fa fede infatti per adesso il dato del censimento 2021, che è superiore a 15mila.

