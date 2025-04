Sansepolcro, parte il nuovo servizio porta a porta nel centro storico e nell’ anello limitrofo

Arezzo, 14 aprile 2025 – Sansepolcro prosegue nel suo percorso di riorganizzazione dei servizi ambientali con l’obiettivo di migliorare la qualità della raccolta differenziata e il decoro urbano.

Dopo l’installazione dei nuovi cassonetti per la raccolta stradale, le attività si concentrano sul sistema del porta a porta. A partire da martedì 10 giugno, infatti, sarà attivato il nuovo servizio di raccolta domiciliare per i cittadini residenti nel centro storico e nell’anello limitrofo.

Il progetto, promosso dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Sei Toscana, punta a rendere il servizio più efficiente e vicino alle esigenze della comunità, aumentando la percentuale di recupero delle varie frazioni di rifiuto e riducendo l’impatto visivo dei contenitori in strada.

Tutti i cittadini interessati da questa prima fase di riorganizzazione del servizio porta a porta riceveranno nei prossimi giorni a casa una lettera, nella quale saranno descritte le nuove modalità di raccolta e presentati i prossimi appuntamenti.

“Siamo soddisfatti della risposta della cittadinanza alla prima fase della riorganizzazione avviata lo scorso dicembre – dichiarano il Sindaco di Sansepolcro Fabrizio Innocenti e Alessandro Bandini, consigliere responsabile per i servizi ambientali –.

I primi dati ci restituiscono un quadro incoraggiante, con un sensibile aumento della raccolta differenziata, cresciuta di quasi dieci punti percentuali in pochi mesi. Questo dimostra che, quando i cittadini sono messi nelle condizioni di partecipare attivamente al cambiamento, i risultati arrivano.

Il passaggio al porta a porta nel centro storico e nell’anello limitrofo rappresenta un ulteriore passo avanti verso una città più pulita, ordinata e sostenibile. Continueremo a lavorare per migliorare i servizi e accompagnare la comunità in questa trasformazione, che riteniamo fondamentale per il futuro di Sansepolcro.”

Il nuovo servizio porta a porta Il sistema prevede il ritiro a domicilio dei rifiuti secondo un calendario predefinito. Le frazioni raccolte saranno: organico, carta, multimateriale leggero (plastica, alluminio e Tetrapak), vetro e indifferenziato. Novità importante riguarda proprio il vetro, che sarà separato dal multimateriale e conferito in un apposito mastello con coperchio verde.

Ad ogni utenza sarà consegnato un kit composto dai sacchi per la raccolta di carta e multimateriale (52 all’anno ciascuno), mastelli per organico (marrone), vetro (verde) e indifferenziato (grigio) e il materiale informativo con il calendario dei conferimenti. I vecchi mastelli dovranno essere restituiti (per organico e indifferenziato), mentre quelli per carta e multimateriale potranno essere tenuti per uso privato o riconsegnati.

La consegna del kit Il kit potrà essere ritirato dai cittadini dal 13 al 31 maggio presso i punti di distribuzione organizzati in città, presentando codice fiscale o codice utente e un documento d’identità. È possibile delegare una terza persona con apposito modulo firmato.

Gli incontri informativi

Per accompagnare la cittadinanza nel passaggio al nuovo servizio, l’Amministrazione e Sei Toscana hanno previsto quattro incontri pubblici che si terranno presso la Sala del Consiglio comunale del Palazzo delle Laudi mercoledì 7 maggio alle 18 e alle 21 e mercoledì 14 maggio, sempre con doppio appuntamento alle 18 e alle 21.