Sansepolcro: a fine marzo la ripresa dei lavori alla scuola media "Buonarroti"

Un'ala della scuola media "Buonarroti" di Sansepolcro

Arezzo, 19 febbraio 2023 - Riprendere al più presto i lavori alla scuola “Buonarroti”. E’ l’obiettivo che si è posta l’amministrazione comunale di Sansepolcro, con in testa l’assessore alle opere pubbliche Riccardo Marzi. Allo scopo lo stesso vicesindaco ha organizzato in questi giorni un incontro alla presenza dell’ingegner Paolo Quieti, responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale, i progettisti e la ditta appaltatrice. “Ho posto con determinazione” dichiara il vicesindaco “l’esigenza di approvare la perizia di variante per riprendere quanto prima i lavori e trovare un accordo sulle numerose questioni tecniche ed economiche emerse durante l’opera. Il confronto è stato serrato, sino a scaturire in un accordo. La ditta appaltatrice, la Edilimpianti di Milano, ha infatti accettato tramite il suo titolare di ripristinare il cantiere”. A breve andrà in approvazione in Giunta la perizia di variante suppletiva dell’intervento di ristrutturazione della scuola ed entro fine marzo prossimo i lavori riprenderanno. “Con la perizia” spiega nel dettaglio l’assessore Marzi “verranno definiti gli aspetti sulla modalità di esecuzione degli interventi strutturali. Sarà previsto anche un ulteriore intervento di efficientamento energetico delle pareti esterne mediante la sostituzione delle stesse con pareti in blocco termico, e verrà estesa la sostituzione dei pavimenti in tutto l’edificio”. L’importo dei lavori al netto del ribasso d’asta offerto in sede di gara passerà da euro 1.464.777 ad euro 1.874.261. I fondi aggiuntivi per approvare la perizia derivano in parte dal ribasso d’asta e in parte da un nuovo finanziamento GSE (risorse dedicate alla transizione energetica, al rinnovamento ed efficientamento di riscaldamento e raffreddamento). I lavori si concluderanno entro 16 mesi dalla data di ripresa dell’opera, stimata come detto per fine marzo.