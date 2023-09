Sansepolcro a caccia della cinquina Palio, i numeri regalano ottimismo

di Claudio Roselli

Cercano ora il pokerissimo i balestrieri di Sansepolcro nella sfida più sentita, quella contro gli storici amici-rivali di Gubbio, che andrà in scena domani pomeriggio, anche per coronare una settimana iniziata con la doppia affermazione nel torneo Bai. Da quattro Palii consecutivi, infatti, la vittoria arride alla società biturgense: gli eugubini sono fermi al luglio 2021 (c’era ancora il Covid-19, quindi non si tirò in maggio) con il trionfo di Ubaldo Orlandi, poi a Sansepolcro i primi posti di Federico Romolini e Gianni Bergamaschi e in terra umbra la doppietta 2022-2023 del giovane Elìa Guerrini Guadagni. Non solo: nelle ultime tre tenzoni, podio sempre occupato per intero dal Borgo. Il Palio della Balestra è anche questo: serie positive come nel caso di Sansepolcro (ma è successo anche a Gubbio), oppure periodi in cui nei quali ognuno ha vinto in casa propria, ma anche situazioni nelle quali il fattore campo è saltato. Dal 1951 a oggi, cioè da quando si tira in costume la seconda domenica di settembre, Sansepolcro si è aggiudicato a domicilio 39 delle 71 edizioni disputate e Gubbio è a quota 31, ma dobbiamo ricordare che c’è un vuoto relativo al 1964 (per contrasti fra le due società) e in più l’unico e storico ex aequo, quello del 2016 fra Viviano Zanchi di Sansepolcro e Guido Morelli di Gubbio. È tuttavia un tiratore violanero, il veterano Giampiero Bicchielli, ad aver vinto più volte in Toscana, con quattro successi dal 2005 al 2019. Bicchielli è anche in testa alla speciale classifica dei Palii conquistati fra i balestrieri in attività: ben 7, davanti a due armigeri di Sansepolcro, Dario Casini con 6 (ma uno ottenuto in una edizione straordinaria) e Averardo Martinelli con 5.

Fra le altre curiosità, è di 107 il record di partecipanti a un Palio (63 per Sansepolcro, 44 per Gubbio), registrato nel 2019 in piazza Torre di Berta, ma anche dodici mesi fa furono comunque 106; stavolta, vuoi anche per un paio di indisponibilità, il primato potrebbe non essere superato, anche se tuttavia il totale dovrebbe sempre di tre cifre. Buone notizie per ciò che riguarda la prevendita dei biglietti: tutto esaurito per ciò che riguarda il settore di spalti sul lato di Porta Fiorentina, pochissime poltroncine ancora libere nella tribuna centrale, quella occupata anche dalle autorità e qualche vuoto sul lato di Porta Romana, che comunque in questi due giorni dovrebbe essere colmato. Molti i posti prenotati dai turisti, con massiccia presenza di stranieri.