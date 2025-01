Sanremo giovani. Svanisce il sogno di Riccardo

Ha sfiorato per un soffio la partecipazione a "Sanremo Giovani" 2025, garantendo che ci riproverà il prossimo anno. È Riccardo Ricci (nella foto) di Sansepolcro, in arte "Firelight", che a soli 20 anni ha già un interessante percorso alle spalle come cantante e cantautore. Nove i brani che ha già sfornato con il suo talento e l’ultimo della serie, preparato appunto per la kermesse sanremese e dal titolo "Sharon" – co-scritto e prodotto da Piermatteo Carattoni - lo sta comunque consolando con ottimi riscontri su tutte le piattaforme digitali: 100mila e passa streams su Spotify e un grandissimo seguito l’ha avuto anche il videoclip su YouTube che ha raggiunto le 27mila e passa views.

Lo ha girato a Fiabilandia, il parco divertimenti di Rimini ed evidenzia la sua capacità di unire musica e immagini in un mix emozionante e coinvolgente. Riccardo studia recitazione a Roma a "Fondamenta – La scuola dell’attore" e, sul versante musicale, collabora con la casa discografica sammarinese "Lotus Music Production" da ormai due anni, rivelandosi sempre più con il tempo una fra le promesse in ambito nazionale. Il suo cammino, da Sansepolcro ai palchi più ambiti, sembra appena iniziato.

I brani di Riccardo Ricci sono disponibili su tutte le piattaforme musicali, ma le sorprese non finiscono qui: il giovane artista ha annunciato l’imminente uscita di un nuovo inedito, che porterà il numero delle sue produzioni a dieci. L’attesa per questa "grande sorpresa" è alta e non resta che seguire il percorso di Firelight per scoprire cosa ha in serbo per il futuro. Di certo, tenacia e determinazione non gli mancano, doti che in settori come questi riescono a fare la differenza. Né la mancata partecipazione a Sanremo lo ha scoraggiato; anzi, lo ha reso più convinto che mai di andare avanti.