Sangiovese Festival con 80 aziende. L’Ivv dedica un calice all’evento

Cresce a San Giovanni l’attesa per il "Sangiovese Festival", la fiera mercato dedicata al vitigno re incontrastato dei rossi dell’Italia centrale in programma nel week end che vedrà la presenza di oltre 80 aziende con più di 400 i vini per la degustazione e l’acquisto. E poi masterclass, talk, musica live, show, animazione e area food truck. Per l’occasione, domenica 13 aprile, sarà presentato un progetto realizzato nel 2024 in collaborazione con Ivv, la storica vetreria di Lungarno Guido Reni che ha vissuto anni complicati, ma che adesso è in pieno rilancio grazie al nuovo management e alla nuova proprietà di Diego Toscani: lo studio, la creazione e la produzione di un calice speciale, pensato proprio per esaltare la degustazione del Sangiovese.

Fra le versioni più accreditate per l’etimologia di questo vitigno italiano a bacca nera vi è infatti quella secondo cui il nome derivi proprio da "San Giovanni". Una versione racconta che il Sangiovese è infatti "l’uva di San Giovanni Valdarno", indicando la valle superiore dell’Arno come luogo di origine del vitigno, Un’altra versione fa risalire il nome al periodo dell’anno in cui quest’uva germoglia: ovvero fine giugno, quando cade la festa di San Giovanni Battista. Ma la città che ha dato i natali a Masaccio è anche culla lavorazione del vetro, e in collaborazione con Ivv Italia sarà portato avanti questo progetto, che prevede la creazione e la realizzazione di un calice che sarà utilizzato proprio per sorseggiare il Sangiovese. E’ stato lo stesso Diego Toscani ad annunciare nei mesi scorsi questa novità, ricordando che in passato è stato dato vita anche al calice per il Franciacorta, la cui produzione si sviluppa nel bresciano.

Il calice per il sangiovese inizierà ad essere distribuito in occasione dell’evento in programma il prossimo fine settimana e verrà presentato a tutte le cantine che utilizzano questo celebre vitigno. Tra l’altro il 2024 è stato un anno positivo per la storica vetreria del lungarno sangiovannese. Il giro d’affari ha superato i 4 milioni di euro e il 2025 segnerà, quasi certamente, il definitivo rilancio dell’azienda. Ivv ha partecipato alle principali fiere di settore a Milano, Parigi e Francoforte con ottimo riscontro da parte della clientela e quest’anno parte della produzione sarà riportata a San Giovanni. Insomma, spira un vento positivo e il peggio sembra davvero alle spalle. Diego Toscani ha affittato il ramo d’azienda dell’ azienda del Valdarno attraverso la società Tradizioni Associate, che già gestisce i marchi Berti e Consigli.