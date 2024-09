SanGiovanni. All'Isis e ai Licei gli studenti entrano in classe in filodiffusione

Arezzo, 25 settembre 2024 – La musica è universale ed entra anche nelle scuole, in questo caso all'Isis Valdarno e ai Licei Giovanni da San Giovanni, collocati in un unico plesso. Gli studenti entreranno in classe in filodiffusione con una melodia scelta direttamente da loro. Una bella novità annunciata dalla dirigente scolastica dei due istituti Lucia Bacci (nella foto in alto) che ha voluto ringraziare i professori dell'Isis Valdarno, Luca Africh e Paolo Corsi, per avere individuato i guasti, riparato e ottimizzato l'impianto della filodiffusione, che ai Licei Giovanni da San Giovanni era presente, ma non aveva mai funzionato. A partire dai prossimi giorni le note di una melodia accogliente accompagneranno l'inizio, la fine e gli intervalli delle giornate scolastiche degli studenti e dei docenti dei due istituti. "Varcare la soglia della scuola, avvolti da una melodia, sarà un invito a iniziare la giornata con un sorriso e il ritmo di musiche diverse ci può accompagnare verso nuove avventure - ha spiegato la professoressa Bacci - Nei prossimi giorni gli studenti di compileranno un form , scegliendo le loro canzoni preferite per contribuire alla creazione di una playlist personalizzata. Insieme verrà creata una colonna sonora che accompagnerà le due scuole per tutto l'anno, un ponte musicale che unirà le classi e renderà il nostro polo scolastico ancora più accogliente, vivace. e creativo".