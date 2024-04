Sangio, Rigucci: "Il Figline è un tranello"

Sangiovannese e Figline si affrontano questo pomeriggio al Fedini per la 20ª volta nella loro storia calcistica. Entrambe sono a caccia di punti sicurezza per la permanenza in categoria, soprattutto gli azzurri di Rigucci cercano quanto prima di poter raggiungere e, successivamente superare, quota 40 per poter festeggiare questo traguardo che, soltanto fino a un paio di mesi fa, sembrava lontano anni luce. Molto più tranquilla la situazione degli ospiti di Stefano Tronconi, che precedono il Marzocco di quattro punti.

Ma è proprio questo aspetto che non fa dormire sonni tranquilli al tecnico di casa Atos Rigucci: "Queste sono le classiche partite tranello, noi abbiamo estrema necessità di puntare al successo per avvicinarci sempre più al traguardo ma di fronte avremo una formazione molto forte, che ha sempre condotto un campionato tranquillo e che non verrà di certo a regalarci qualcosa. Come se non bastasse hanno poi la spensieratezza di chi non ha praticamente più niente da chiedere al campionato".

Di contro, però, gli stimoli la fanno da padrone in casa azzurra: "Rispetto al Figline - afferma sempre l’allenatore azzurro - siamo indietro di quattro punti e non possiamo dirci assolutamente tranquilli, gli stimoli magari sono dalla nostra parte ma più che questo fattore confido che la squadra possa ripetere quanto ha fatto nelle ultime 13 partite dove ne abbiamo persa soltanto una perlopiù contro la prima in classifica. Un motivo ci sarà, senza nulla togliere a chi scenderà in campo avrò peraltro altre due assenze importanti come quelle di Antezza e Massai e questo rende ancor più difficile il nostro compito. Davanti a noi - conclude - c’è però un’opportunità importante per dare un’ulteriore spinta alla nostra classifica e al nostro obiettivo. I ragazzi sanno bene l’importanza della posta in palio e, come sempre fatto dal mio arrivo, sicuramente non si faranno trovare impreparati". Il problema maggiore, infatti, è sostituire Antezza in difesa e in lizza ci sono Pertica e Di Rienzo. Difficile che ci si possa spostare dal 3-5-1-1 che ha portato prestazioni e risultati dall’inizio dell’anno fino a oggi.

Così in campo (ore 15)

Sangiovannese (3-5-1-1) Timperanza; Pertica, Farini, Masetti; Bartolozzi, Baldesi, Disegni, Romanelli, Gianassi; Benucci; Rotondo. All. Rigucci

Figline (4-3-3) Conti; Dema, Simonti, Ficini, Zellini; Costantini, Sesti, Torrini; Saccardi, Bruni, Diarra. All. Tronconi

Arbitro: Toselli di Gradisca d’Isonzo