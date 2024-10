Sangio, il baby Bargellini scalpita: "Non sto ancora bene ma spero di giocare il derby"

Il giovanissimo Cosimo Bargellini, classe 2006, è una delle note più positive del momento, un infortunio rimediato a Siena lo tiene però in forte dubbio per questa gara della quale conosce bene l’importanza anche per questioni di famiglia:

"Mio babbo Massimo che ha giocato una vita nella Sangiovannese, vestendo anche la fascia di capitano, mi ha parlato molto da sempre di questa partita e io cercherò di fare il possibile per essere in campo. Purtroppo un infortunio che ho rimediato a Siena non so se potrà permettermi di essere a disposizione, se ci sarò o meno questo lo vedremo soltanto nelle prossime ore ma l’importante è che la squadra giochi al massimo come ha sempre fatto in casa e regali una gioia ai nostri tifosi che se lo meritano per davvero".

Un campionato, il suo, fino a questo punto molto positivo. Pur non vestendo sempre la maglia da titolare ha realizzato due goal fornendo, al tempo stesso, prestazioni confortanti e degne di un giocatore ben più esperto della categoria: "Io lavoro a testa bassa e mi metto a disposizione del mister, qualunque decisione prenda l’accetterò sempre con il massimo rispetto perché sia da lui che dai miei compagni ho tutto da imparare. I gol? Giocando da quinto di centrocampo è mio compito affacciarmi anche in area, in un paio di occasioni mi è andata bene ma il goal messo a segno a Siena purtroppo non è servito a niente. Avrei di gran lunga preferito che realizzasse qualche altro mio compagno pur di arrivare in fondo e prendere quantomeno un pareggio. Ma magari ci rifaremo domenica, siamo carichi al punto giusto e non vogliamo deludere i nostri tifosi".

Massimo Bagiardi