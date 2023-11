Sandrelli e De Laurentiis. A Cavriglia il palco è donna

Da dicembre a marzo sei appuntamenti con autori e interpreti di primo piano della scena nazionale. Amanda Sandrelli, Giovanni Scifoni, Gaia De Laurentiis, Katia Beni sono solo alcuni dei protagonisti del cartellone del teatro comunale di Cavriglia che nasce dalla collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e la Fondazione Toscana Spettacolo onlus. Il sipario si alza domenica 10 dicembre alle 21.30 con In arte sono Chisciott. Uno spettacolo di Samuele Boncompagni, liberamente ispirato a Don Chisciotte della Mancia di Miguel de Cervantes, con Luisa Bosi ed Elena Ferri. Le musiche di Massimo Ferri sono eseguite dal vivo dai solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo. Venerdì 5 gennaio Giovanni Scifoni porta in scena Frà. San Francesco, la superstar del Medioevo. Un monologo, orchestrato con le laudi medievali e gli strumenti antichi di Luciano di Giandomenico, Maurizio Picchiò e Stefano Carloncelli, che si interroga sull’enorme potere persuasivo che genera su noi contemporanei la figura pop di Francesco, ripercorrendo la vita del poverello di Assisi e il suo sforzo ossessivo di raccontare il mistero di Dio in ogni forma, fino al logoramento fisico che lo porterà alla morte. In occasione del Giorno della Memoria, venerdì 26 gennaio c’è Pietra d’Inciampo di Sergio Pierattini, per la regia di Riccardo Diana. Uno spettacolo sul valore e la forza dei simboli che custodiscono e tramandano la memoria dell’Olocausto, con particolare riferimento alle pietre d’inciampo che poste davanti alle abitazioni di coloro che furono deportati ed uccisi nei campi di sterminio nazisti. Giovedì 15 febbraio Amanda Sandrelli e Gigio Alberti sono i protagonisti di Vicini di casa di Cesc Gay. Una commedia, libera e provocatoria, che indaga con divertita leggerezza inibizioni e ipocrisie del nostro tempo. La stagione prosegue venerdì 8 marzo con iritti o rovesci… Ma pari!, di e con Benedetta Giuntini e Katia Beni. Una giornalista intervista un’attrice sui diritti delle donne e le pari opportunità: un’esilarante altalena di gag e monologhi giocati fra incomprensioni e fraintesi. Per l’ultimo appuntamento in programma, domenica 17 marzo al Teatro Comunale va inscena Una giornata qualunque di Dario Fo e Franca Rame, con Gaia De Laurentiis e Stefano Artissunch. Giulia è una manager disperata che vuole suicidarsi, ma la vicenda si risolve in maniera comica: tutto concorre a far sì che lei non raggiunga il suo scopo. Commedia divertente e vivace, che traccia un caustico ritratto delle nevrosi femminili condensando il meglio della comicità di Dario Fo e Franca Rame.

A.B.