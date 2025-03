S.Andrea, tutti i vertici in sella. Conferma per Carboni e Gavagni. Verso un tandem Formelli-Cherici

di Sonia FardelliAREZZOPorta Sant’Andrea si muove sulla stessa scia di Santo Spirito nell’assegnazione delle cariche istituzionali: alcuni giovani, affiancati da persone di grande esperienza. E così i biancoverdi hanno confermato Andrea Gavagni come capitano e Maurizio Carboni come rettore ed hanno assegnato la carica di rettore vicario a Saverio Crestini, nell’ottica di un ricambio generazionale iniziato lo scorso mandato e continuato in questo. Al giovane Gianluca Bove, anche lui tra i più votati, è stata affidata la carica di cancelliere. Erica Canocchi è stata confermata nel ruolo di camerlengo e Claudio Guerri come provveditore.

"Il consiglio ha portato avanti nel quartiere quel ringiovanimento che era nel nostro programma - dice il giovane capitano Andrea Gavagni vincitore di due lance d’oro - L’esperienza va a braccetto con il rinnovamento. Alcuni giovani che entrano e occupano nuovi ruoli e persone di grande esperienza che continuano a guidare il quartiere".

Per Andrea Gavagni un secondo mandato da capitano, che sapore ha? "Sono molto contento, la riconferma nel ruolo di capitano è una grande prova di fiducia che il quartiere mi dà. Ho già fatto un mandato, ma a mio avviso non si finisce mai di fare esperienza. Devo dire però che in questi anni il quartiere mi ha sempre sostenuto e aiutato. Ed anche nei momenti meno semplici siamo stati tutti molto uniti. Quando il nostro quartiere crede in qualcosa va avanti per quella strada".

E del nuovo allenatore avete parlato? "Abbiamo cominciato a parlarne. Ma sinceramente non abbiamo tutta questa fretta e questa urgenza. Valuteremo in consiglio e sentiremo anche i nostri giostratori. Poi decideremo a chi affidarci".

L’ipotesi più probabile, dopo la parentesi Martino Gianni, è quella di un ritorno in biancoverde di Manuele Formelli, magari affiancato per la parte relativa alla lancia all’ex giostratore Stefano Cherici, il popolare Bricceca.

E i biancoverdi, assegnate, le cariche sono adesso già al lavoro per preparare le giostre del 2025.

A cominciare anche dal neo rettore vicario Saverio Crestini: "E’ un motivo di grande orgoglio per me aver ottenuto questo ruolo, frutto di un percorso di oltre vent’anni nel quartiere, dove ho ricoperto moltissime cariche che mi hanno dato una grande esperienza. Ho poi lavorato con un gruppo di dirigenti, a partire dal rettore Carboni, che mi hanno consentito di crescere tanto. Ho un ottimo feeling con il capitano Gavagni e con le nuove generazioni che sono entrate in consiglio. Mi sento di essere un riferimento per i giovani del quartiere e voglio essere per loro di esempio, cercando di promuovere sani principi. Il mio bisnonno Rinaldo Mugnai è stato il primo rettore vittorioso di Porta Sant’Andrea nel 1933".