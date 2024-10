San Marino celebra Boncompagni con il titolo di balestriere onorario Claudio Boncompagni, balestriere di Sansepolcro, è stato nominato balestriere onorario della Federazione di San Marino per la sua lunga esperienza e dedizione. La cerimonia di consegna si è svolta sabato scorso, con riconoscimento anche per la sua abilità come orafo.