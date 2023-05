San Leo in festa tra shopping e musica Negozi no stop e cene sotto le stelle

Torna "San Leo da Vivere", l’evento promosso da Confcommercio, che il primo giugno animerà la frazione con shopping, musica, intrattenimento, street food. I negozi saranno protagonisti, con iniziative speciali e promozioni. Spettacoli e musica faranno divertire e ballare a partire dalle 19,30 con live music di Stefano Fratini, dei Beatles Style, il Giardino Fiorito e una lunghissima scaletta dedicata al latino americano: Salsa Na Mà. Per gli amanti dei balli di gruppo e del liscio, invece arriva per la prima volta a San Leo la scuola Danz’Oasi. Da non perdere degustazioni, aperitivi e cene sotto le stelle. L’area street food avrà uno spazio più grande lungo tutta via Donizetti, con un’area attrezzata e piena di coloratissimi foodtruck. Appuntamento anche con lo sport e la danza: dalle 17 alle 22 lezioni, di tennis gratuite a cura del Circolo Tennis di San Leo, mentre Salsa Na Mà coinvolgerà gli amanti del movimento con un irresistibile Zumba Party (alle 19.45). Per i più piccoli, ci saranno giochi e gonfiabili nei giardini, il playground, la pesca, i palloncini, lo zucchero filato, il truccabimbi e gli artisti di strada, a cura dell’attività Tocco di Luce. Euroidee, invece, proporrà musica e cocktail di benvenuto. Novità di questa seconda edizione: la presenza della Banda dei Piccoli Chef, con i laboratori creativi di cucina per i più piccoli a cura della dottoressa Barbara Lapini.