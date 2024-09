San Giovanni. Salto indietro nel tempo con il concerto dei Dik Dik

Arezzo, 10 settembre 2024 – Sessanta anni di attività, uno dei “gruppi” più longevi della scena europea, dall'epoca del beat e della “british invasion” al rapporto speciale intercorso con Lucio Battisti e con Mogol, alle tante canzoni entrate nell' immaginario collettivo di intere generazioni. Musica e parole indelebili, che superano l'idea stessa di passato e di presente, per entrare nell'olimpo della creatività che va oltre il tempo in cui è stata concepita. Sabato 14 settembre, alle ore 21.30 a San Giovanni Valdarno, in occasione della Festa del Perdono, i leggendari Dik Dik saliranno sul palco di piazza Masaccio. Pietruccio Montalbetti, storico fondatore e chitarra del gruppo, e Lallo Sbriziolo, altro fondatore e voce e chitarra, con Mauro Gazzola alle tastiere e Gaetano Rubino alla batteria presenteranno “Una Vita d'Avventura”, il concerto dalla recente opera discografica che include anche brani inediti ed è dedicata all'altro storico co-fondatore Pepe Salvaderi.

L'evento, con ingresso gratuito, è organizzato dal Comune in collaborazione con Materiali Sonori. Dopo il grande successo dello scorso anno di Bobby Solo,