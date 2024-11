San Giovanni ricorda e celebra Don Ivan Cornioli

Arezzo, 08 novembre 2024 – San Giovanni celebra una figura di spicco della comunità a 100 anni dalla sua nascita. E' Don Ivan Cornioli, che ha sempre affiancato alla fede religiosa l'impegno sociale, dando vita ad attività che combattono ancora nel territorio. Questo sabato due gli eventi organizzati dalla parrocchia di San Pio X, che Don Ivan ha contribuito a fondare e che ha guidato dal 1978 al 1998. La sua è stata un'attività pastorale complessiva di oltre trent'anni. All'iniziativa hanno aderito l'Associazione di Solidarietà, la Caritas di San Giovanni, la “Società Operaia APS” (già Società di Mutuo Soccorso) e le Acli di San Giovanni. Negli anni '50, Don Ivan è stato anche cappellano all'Italsider. Un momento importante della vita del sacerdote riguarda il periodo del Concilio Vaticano II, ovvero gli anni '60, in cui il prelato ha svolto, a Roma, il ruolo di assistente nazionale di Gioventù Aclista. Don Ivan Cornioli ha sempre favorito l'impegno nel sociale e nella politica di tanti giovani ed è grazie al suo impulso se negli anni '80 sono nate a San Giovanni la Caritas e l'Associazione di Solidarietà, che tutt'oggi contribuiscono sul territorio. Inoltre, ha contribuito alla realizzazione di un progetto a sostegno della comunità religiosa di El Obeid in Sudan. La città quindi lo ricorda con una intera giornata dedicata al suo operato.

Nel corso della mattinata, alla Pieve di San Giovanni Battista, si ricorderanno i passaggi salienti della sua vita, mentre nel pomeriggio l'evento si sposterà presso la Chiesa di San Pio X, dove sarà possibile assistere alla mostra “100 Don Ivan” e ricordare , grazie ai tanti interventi, gli ideali del sacerdote e la sua visione di “comunità”. Il convegno, dunque, si svilupperà sui principali temi che hanno contraddistinto la figura del prete – il concilio, il lavoro e la politica, l'impegno sociale, i giovani, l'associazionismo, la spiritualità e la fede – con l'obbiettivo di attualizzare i contenuti e rinnovare l'impegno verso la comunità. Interverranno, tra gli altri, il Vescovo di Fiesole Monsignor Stefano Manetti, il Sindaco di San Giovanni Valentina Vadi e il parroco di San Pio X don Luigi Torniai, che porteranno i loro saluti. La prima parte della mattinata i lavori saranno guidati da Pierluigi Ermini. Il Vescovo Emerito Sua Eccellenza Monsignor Romano Rossi terrà poi una Lectio Magistralis sul Concilio Vaticano II. Previsti anche gli interventi di Damiano Bettoni ex dirigente nazionale delle Acli di Gennaro Acquaviva già Senatore della Repubblica e per anni allievo di don Ivan a Roma in Gioventù Aclista.