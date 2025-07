San Giovanni. Nuovi posti auto in Lungarno

Arezzo, 01 luglio 2025 – Una settantina di nuovi posti auto sono stati recentemente istituiti lungo il tratto di Lungarno Risorgimento compreso tra via Piero Calamandrei e il vialetto pedonale che conduce a via XXV Aprile a San Giovanni Valdarno. L’intervento si inserisce all’interno di una strategia complessiva dell’Amministrazione comunale per potenziare l’accessibilità e riorganizzare in modo più efficiente la sosta veicolare in una delle zone più frequentate della città. La decisione è maturata in risposta all’aumento del numero di veicoli in circolazione e alla conseguente esigenza di ampliare le aree dedicate al parcheggio, senza compromettere la sicurezza stradale né la fluidità del traffico.

Un’analisi tecnica congiunta tra l’ufficio lavori pubblici e la polizia municipale ha evidenziato che le dimensioni della carreggiata consentivano la creazione di stalli di sosta paralleli al senso di marcia sul lato delle abitazioni, rendendo così possibile la realizzazione dei nuovi spazi. I parcheggi appena tracciati andranno a migliorare anche l’accesso al nuovo polo per l’infanzia 0-6 Rosai Caiani, situato nelle immediate vicinanze, offrendo un servizio in più alle famiglie e agli operatori della struttura. Il provvedimento rappresenta un passo significativo verso una mobilità urbana più ordinata e sostenibile. In linea con gli obiettivi dell’Amministrazione, la promozione della mobilità dolce – testimoniata dai continui investimenti in percorsi ciclopedonali – si affianca all’impegno per garantire spazi adeguati alla sosta, tenendo conto delle esigenze concrete dei cittadini.

L’intervento sul Lungarno Risorgimento rientra in un più ampio piano di riorganizzazione delle aree di sosta su scala comunale. Tra le azioni previste: l’ampliamento del parcheggio della stazione in via Vetri Vecchi, finanziato con fondi regionali, e la realizzazione di ulteriori stalli in Lungarno Don Minzoni, nell’ambito del progetto europeo Tra natura e cultura. Con l’entrata in vigore della nuova regolamentazione, la sosta sarà consentita esclusivamente all’interno degli spazi tracciati, nel pieno rispetto delle distanze di sicurezza, delle intersezioni stradali e degli attraversamenti pedonali. Le regole tengono conto anche della necessità di garantire il passaggio in sicurezza per autobus, mezzi pesanti e veicoli di soccorso.