San Giovanni. Modifiche alla sosta e alla circolazione in occasione del Perdono

Arezzo, 12 settembre 2025 – In occasione dei festeggiamenti del Perdono 2025, il Comune di San Giovanni Valdarno ha reso noto che, per garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni e assicurare la sicurezza pubblica, saranno adottate modifiche temporanee alla circolazione e alla sosta veicolare, come previsto dall'ordinanza della Polizia Municipale. In piazza della Libertà e piazza Cavour vigerà il divieto di transito e sosta dalle ore 13.00 del 9 settembre alle ore 09.00 del 17 settembre. È consentito il transito ai residenti e per operazioni di carico e scarico dalle ore 6.00 alle ore 13.00. il Corso Italia Il divieto di transito e sosta, comprensivo dei veicoli autorizzati ZTL, sarà in vigore dalle ore 16.00 del 13 settembre alle ore 01.00 del 16 settembre.

Riguardo alle vie interessate dalla Fiera del Luna Park il divieto di sosta riguarderà Via Papa Giovanni XXIII/Largo Vetrai, Via Roma (tratto Piazza della Libertà – Via Papa Giovanni XXIII) e Via Rosai (tratto Via Garibaldi – Piazza della Libertà), dalle ore 6.00 dell'11 settembre alle ore 24.00 del 15 settembre. In via 7 Fratelli Cervi il divieto di transito sarà attivo dalle ore 22.00 alle ore 24.00 del 15 settembre. Nello stesso giorno, dalle ore 19.00 alle ore 24.00, sarà vietata la sosta nel parcheggio “Las Vegas” in occasione dei fuochi artificiali.

In via Cesare Battisti la sosta sarà vietata il 10 settembre dalle ore 14.00 alle ore 16.00 e il 16 settembre dalle ore 8.00 alle ore 20.00. In via Pier Sansoni divieto di transito e sosta dalle ore 13.00 del 9 settembre alle ore 09.00 del 17 settembre, con eccezioni per residenti e attività negli orari consentiti. Sarà istituito il senso unico alternato con precedenza da Piazza della Libertà verso SR69. Inoltre, il 9 settembre dalle ore 6.00 alle ore 12.00 sarà vietata la sosta lato civici dispari davanti all'istituto scolastico. In via Montegrappa sosta off line nel tratto tra il civico 10 e Via Sansoni, dalle ore 13.00 del 9 settembre alle ore 09.00 del 17 settembre. In piazza Masaccio e via Piave transito e sosta vietati dalle ore 5.00 alle ore 16.00 del 13 settembre in occasione del mercato settimanale.

Nelle vie Rosai, Cesare Battisti e Garibaldi divieto di transito e sosta nei giorni 11, 12, 13 e 15 settembre dalle ore 15.00 alle ore 01.00 del giorno successivo; il 14 settembre dalle ore 8.00 alle ore 01.00 del 15 settembre. In via Vetri Vecchi, al parcheggio del sottopasso ferroviario, divieto di sosta dalle ore 20.00 alle ore 24.00 del 15 settembre, eccetto per i musicanti del concerto comunale muniti di contrassegno. Infine in piazza Masaccio, Largo Masaccio da Panicale e Largo Arnolfo di Cambio transito e sosta vietati dalle ore 16.00 alle ore 02.00 del giorno successivo nei giorni dal 10 al 15 settembre. Il Comune ricorda che i veicoli lasciati nelle aree interdette saranno rimossi con carro attrezzi, con spese di rimozione e custodia a carico dei trasgressori. Viene invitata la cittadinanza alla massima collaborazione e al rispetto della segnaletica temporanea che sarà installata lungo le vie interessate.