San Giovanni. L’Accademia della Nunziata riprende le sue attività

Arezzo, 16 ottobre 2024 – L’Accademia della Nunziata riprende la sua attività con un’offerta di corsi che spaziano dalla psicologia per benessere e salute all’arte, dalla storia al cinema, dall’ambiente alla cultura. Organizzati con il patrocinio del Comune di San Giovanni Valdarno, le lezioni sono pensate per soddisfare l’interesse di un pubblico sia adulto che giovanile. I corsi inizieranno oggi alle 17 alla sala Acli di via Roma con l’appuntamento dal titolo “L’evoluzione del sonno. Come dormire per riposare” tenuto dalla psicologa Cristina Minotti. Il ricco calendario prevede poi incontri fino a maggio 2025. Evento speciale sarà domani alle 18 all’auditorium della Banca del Valdarno con la presentazione del libro “Paolo Bonci, Edo Pierallini, La vita al servizio della comunità” edito dal Servizio Editoriale Fiesolano e curato da Alessandro Gambassi. Saranno presenti, fra gli altri, Valentina Vadi sindaco di San Giovanni, Gianfranco Donato presidente della Banca del Valdarno, Leonardo Bianchi docente all’Università degli studi di Firenze, monsignor Paolo Tarchi direttore delle comunicazioni sociali della diocesi di Fiesole e Rolando Nannicini già deputato al Parlamento.

La pubblicazione – che vuole ricordare due straordinarie figure della recente storia locale – prende spunto dalla giornata di studio e dalla mostra di documenti e immagini a loro dedicata il 25 ottobre 2023 nella Pieve di san Giovanni Battista a San Giovanni Valdarno, di cui vengono pubblicati gli atti. L’opera editoriale è arricchita da molte altre testimonianze e da un vasto repertorio fotografico ed è stata resa possibile grazie all’impegno dell’Accademia della Nunziata, guidata dalla professoressa Paola Conti, che ha promosso questa “memoria” da tramandare alle prossime generazioni. Paolo Bonci (1933 – 2020) fin da giovane impegnato in politica è stato consigliere comunale di San Giovanni Valdarno e vice segretario della DC della provincia di Arezzo. Nel 1957 sposa Anna Casini. Ha diretto gli Uffici postali di Malva, San Giovanni e Figline. Laureato alla facoltà di Magistero, giornalista pubblicista, ha fondato il Servizio Editoriale Fiesolano, diretto vari periodici e la rubrica televisiva Segno7 suTV1 Valdarno.

E’ stato a lungo direttore dell’Ufficio comunicazioni sociali della diocesi di Fiesole. Ricercatore e storico di vita civile e religiosa del territorio ha al suo attivo trentadue pubblicazioni. Edo Pierallini (1937 – 2022) subito dopo la maturità viene assunto all’Italsider di Genova. Dopo il servizio di leva è Ufficiale dei Carabineri. Nel 1968 sposa Gigliola Pratesi, anche lei figlia di un maresciallo dei Carabinieri. Consegue la laurea in Economia e Commercio e diventa dirigente della Ferriera di San Giovanni Valdano. A lungo consigliere comunale di San Giovanni Valdarno e poi consigliere provinciale ad Arezzo, è stato per molto tempo un influente figura politica. Ha seguito sempre con passione ogni iniziativa che si rifacesse alla Dottrina Sociale della Chiesa quali il Collegamento Sociale Cristiano, il Circolo aretino Verso l’Europa o quelle nate nelle parrocchie e nelle diocesi di Fiesole e Arezzo. Entrambi hanno seguito sempre, con particolare legame affettivo, le vicende della Cassa Rurale e Artigiana di San Giovanni Valdarno (oggi Banca del Valdarno). Fra l’altro Paolo ne ha raccontato la storia, e Edo ha fatto parte del collegio sindacale.