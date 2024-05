San Giovanni. Il centro destra attacca le liste Vadi e Vannelli. “Spettacolo indecoroso”

Arezzo, 23 maggio 2024 – "È bastato non fare niente per far capire l’ipocrisia della sinistra e delle liste civiche San Giovanni". Il centro destra di San Giovanni va all'attacco della coalizione che appoggia Valentina Vadi e dell'alleanza con a capo Lisa Vannelli e cita una frase del libro "L’arte della guerra" di Sun Tzu, "Le opportunità si moltiplicano mentre vengono colte”. "Noi non possiamo non rilevare come la lista della sindaca Vadi, anch'essa fintamente civica ma contigua al Pd, attacchi le liste civiche sangiovannesi per i loro eventi surreali con esponenti di quella politica di cui hanno rifiutato i simboli - ha sottolineato il Cdx - Un esercito confuso conduce all'altrui vittoria, ci ricorda ancora Sun Tzu e la confusione regna in questi due gruppi di sinistra/centro sinistra. La lista della sindaca Vadi vorrebbe far dimenticare di essere contigua a quel Partito Democratico che ha sempre tradito San Giovanni Valdarno e i suoi cittadini, come abbiamo visto in merito alla incapacità di contrastare la discarica di Podere Rota e all'incapacità di rivendicare una sanità più efficiente, mentre le liste civiche sangiovannesi invitano esponenti politici, più o meno sconosciuti e candidati alle europee, di quei partiti con i simboli che non hanno voluto nella coalizione, solo per darsi un tono politico e attrarre voti di quei partiti: insomma due armate Brancaleone che parlano bene e razzolano parecchio male. Imbarazzanti".

Il centrodesdtra per San Giovanni ha poi sottolineato alcuni aspetti: "la lista del sindaco uscente farebbe bene a tacere e a chiedere scusa ogni giorno ai cittadini per le volte nei quali Vadi, su molti temi, ha obbedito agli ordini del Pd e sacrificato gli interessi dei cittadini; i civici sangiovannesi dimostrano di essere un inganno, a parole contro i partiti, ma in verità una accozzaglia di personaggi in cerca di autore, gruppo di ex appartenenti (inadeguati) di varie formazioni politiche che cercano un nuovo posto al sole per contare di nuovo nel panorama politico locale e forse regionale. Certi candidati alle europee, infine, dovrebbero stare più attenti a quello che fanno - ha aggiunto il Cdx - sia l'esponente di Italia viva che quello di Fratelli d'Italia, l'ex senatore Vescovi, hanno dimostrato di essere candidati inadeguati, gente che pur di raccattare qualche preferenza si presta a iniziative organizzate con formazioni politiche, solo a parole civiche, che attaccano i partiti tradizionali. Delude, in particolare, il signor Vescovi, che si è prestato ad una iniziativa organizzata con un candidato sindaco contrapposto a un candidato espressione del partito che lo ha candidato, Fratelli d'Italia, dimostrando la sua inadeguatezza umana e inaffidabilità politica: durante la presentazione Vescovi mai ha ricordato che, comunque, il suo partito sostiene il candidato Vittorio Tinagli, come almeno avrebbe dovuto fare per onestà e chiarezza - ha spiegato il centro destra - In tutto questo battibeccare di pseudo galli, poco più che pulcini, in un pollaio troppo limitato di centro sinistra, l'unico candidato a Sindaco, credibile e coerente, è Vittorio Tinagli, espressione di un centrodestra che, unito, si candida a governare con competenza e preparazione, per essere il Sindaco di tutti e non di pochi, che ha nel cuore e nell'anima solo il bene di San Giovanni Valdarno e dei suoi cittadini".