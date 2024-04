San Giovanni. Finiti i lavori in Viale Gramsci

Arezzo, 08 aprile 2024 – Una strada del centro di San Giovanni importantissima adesso messa in sicurezza e riqualificata. Tanti cittadini, guidati dal sindaco Valentina Vadi e dalla responsabile dei lavori pubblici del comune Lucia Ermini, sono stati accompagnati venerdì scorso in una passeggiata alla scoperta del nuovo viale Gramsci per vedere i risultati degli interventi ormai giunti al termine. Alla passeggiata, oltre ai cittadini, hanno preso parte anche Emanuel Franciolini della Cab, impresa che ha realizzato i lavori e Gianluca Monicolini per Cooperative forestali Toscana verde e Sag Società Cooperativa Agricola.

Il progetto, condiviso dall’Amministrazione con i residenti attraverso incontri pubblici, ha avuto lo scopo primario di mettere in sicurezza i pedoni, con particolare attenzione all’utenza debole che caratterizza l’area soprattutto nel periodo scolastico, ma anche biciclette e veicoli a motore, di contenere la velocità di percorrenza del viale e di fluidificare il traffico veicolare particolarmente intenso in alcune ore della giornata. Il progetto di riqualificazione complessiva di viale Gramsci, dal valore di 1 milione e 130mila euro, è stato finanziato con una parte dei contribuiti a ristoro legati alla convezione attuativa firmata con Rfi per il passaggio delle terre della Tav.

Nel complesso ha previsto il rifacimento dei marciapiedi e del manto stradale del viale, la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali che saranno illuminati e posti nei punti critici e sensibili, la messa in sicurezza degli innesti sul viale dalle strade secondarie e la realizzazione di un’isola per la sosta degli autobus scolastici. Rimangono da completare i lavori di piazza Firenze, da attivare l’illuminazione del viale e da realizzare l’area giochi nel giardino del Calambrone, interventi che saranno ultimati entro questa primavera. Viale Gramsci è una strada lunga circa 540 metri che si sviluppa secondo l’asse nord-ovest, sud-est. E’ larga circa 12 metri comprensivi delle aree destinate al parcheggio. Il viale divide il centro città dalla principale zona sportiva del paese e dalla più importante realtà scolastica presente in città, con 1.800 studenti, molti dei quali provenienti da altre zone del Valdarno. E’ caratterizzato dalla presenza di un doppio filare di circa 80 piante di Tilia, la cui messa a dimora è avvenuta intorno agli anni ’60.