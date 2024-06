San Giovanni. Domani a Palomar incontro sulle Comunità Energetiche Rinnovabili

Arezzo, 26 giugno 2024 – La Biblioteca Comunale Palomar di San Giovanni Valdarno ospiterà domani pomeriggio, giovedì 27, alle ore 18.00, il secondo incontro del ciclo di conferenze dedicato alle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER). Questo evento, intitolato "Dalle Parole ai Watt: le Comunità Energetiche Rinnovabili, istruzioni per l’uso", rappresenta un'importante occasione per esplorare il mondo delle CER e i loro molteplici vantaggi. L'incontro mira a promuovere ed incentivare la cittadinanza nella costituzione di nuove Comunità Energetiche Rinnovabili e Solidali, oltre a fornire informazioni su come aderire a quelle già esistenti. Verranno illustrate le motivazioni e i benefici di far parte di queste comunità, che permettono di produrre e condividere energia pulita a livello locale, riducendo così l'impatto ambientale e favorendo un uso più sostenibile delle risorse. Si discuterà delle opzioni disponibili per costituire una CER, fornendo esempi concreti e suggerimenti pratici per chi desidera intraprendere questo percorso.

I relatori illustreranno i numerosi benefici tecnici, ambientali ed economici che le CER possono offrire al territorio e alla comunità. Un aspetto fondamentale delle CER è il coinvolgimento comunitario e la responsabilità sociale. Durante l'incontro, verrà posta particolare attenzione alla distribuzione equa degli utili, che può stimolare la coesione sociale e promuovere una cultura della solidarietà. Le Comunità Energetiche Rinnovabili non sono solo uno strumento per la produzione di energia pulita, ma rappresentano anche un modello di sviluppo sociale equo e sostenibile. L'incontro si concluderà con una riflessione sull'importanza della solidarietà all'interno delle Comunità Energetiche Rinnovabili. Le CER possono infatti diventare un potente strumento di inclusione e partecipazione, favorendo una distribuzione equa dei benefici e contribuendo alla costruzione di comunità più resilienti e coese. Domani dopo i saluti istituzionali del Sindaco Valentina Vadi, interverranno Simone Tartaro del Coordinamento Area Energia ARRR, Giulio Signorini di Legambiente Toscana e Maurizio Lunghi dell’Associazione ProCER. L'appuntamento è fissato per domani pomeriggio alle ore 18.00 presso la Biblioteca Comunale Palomar di San Giovanni Valdarno.