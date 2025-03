San Giovanni celebra l’8 Marzo

Arezzo, 06 marzo 2025 – San Giovanni celebra la giornata internazionale della Donna con un programma di iniziative, organizzate dall’Amministrazione comunale e dalle associazioni del territorio, che ha l’obiettivo di far riflettere e confrontarsi sul ruolo della donna nella società. Da sabato 8 marzo fino a venerdì 21 marzo incontri, concerti, momenti conviviali e spettacoli al museo. Anche quest'anno, in occasione della Giornata internazionale della donna, il Comune di San Giovanni Valdarno, in collaborazione con le associazioni del territorio, propone un programma di iniziative volte a sensibilizzare la comunità sulle tematiche legate all’emancipazione femminile. Il cartellone di eventi, dal titolo“Marzo per le donne”, raccoglie momenti di riflessione e celebrazione delle conquiste sociali, economiche e politiche delle donne, ma anche un’occasione per sensibilizzare sui temi della discriminazione e della violenza di genere, che ancora oggi affliggono molte donne in tutto il mondo.

"L'8 marzo - ha dichiarato il sindaco di San Giovanni Valdarno Valentina Vadi - rappresenta una data fondamentale per celebrare il ruolo e l'importanza delle donne, mettendo in evidenza le difficoltà che ancora oggi si incontrano nel riconoscere pienamente il loro valore sia nella sfera privata che in quella pubblica. Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, il nostro paese ha intrapreso un cammino di emancipazione cruciale, ma molto resta da fare, soprattutto per garantire l'attuazione dell'articolo 3 della Costituzione, affinché l'uguaglianza diventi una realtà concreta. Le ricerche recenti ci offrono uno spaccato chiaro del rapporto tra donne, educazione e mondo del lavoro in Italia: le donne ottengono risultati migliori a livello scolastico e universitario, si laureano prima degli uomini e con votazioni più alte. Tuttavia, questa tendenza si inverte quando si entra nel mondo del lavoro: le donne sono sotto-rappresentate nei vertici dirigenziali, sia nel pubblico che nel privato, e guadagnano in media meno degli uomini".

"È fondamentale comprendere le cause di questa disparità – ha aggiunto Vadi - Credo che una parte del divario abbia radici culturali, e per questo è essenziale lavorare per ridurre le disuguaglianze. L'8 marzo non è una semplice celebrazione, ma un momento di riflessione. Ringraziamo la Consulta pari opportunità, l'IC Masaccio, la Pro Loco, la Coop e tutte le associazioni che hanno collaborato con l'amministrazione comunale per le iniziate di questo mese dedicato alle donne".

La giornata di sabato 8 marzo si aprirà con un gesto simbolico di vicinanza e riconoscimento. Dalle 11 alle 14, la Consulta per le pari opportunità del Comune di San Giovanni Valdarno consegnerà un pensiero floreale a tutte le donne ospiti dell’ospedale Santa Maria alla Gruccia, della Casa della Salute e dell’Asp-RSA Masaccio e al personale femminile. Sempre dalle 11 alle 13, la Consulta sarà presente anche con uno stand informativo all'interno del mercato settimanale in centro storico, dove sarà possibile raccogliere informazioni sulle attività dell’organismo e acquistare bouquet di mimosa a offerta libera. Nel pomeriggio, alle 17, il Museo delle Terre Nuove ospiterà un evento speciale in occasione della chiusura delle celebrazioni vasariane e della Giornata Internazionale della Donna.

Lo spettacolo “Le donne di Vasari”, a cura di Mus.e e prodotto da rumorBianc(O), darà voce a quattro donne straordinarie – Niccolosa Bacci, Properzia De Rossi, Plautilla Nelli e Sofonisba Anguissola – che, pur vivendo in un'epoca dominata dagli uomini, sono riuscite a lasciare un'impronta indelebile nell’arte e nella storia. Le loro storie saranno introdotte da brevi prologhi di Giorgio Vasari, che fu tra i primi a riconoscere il loro talento e a celebrarle nella sua celebre opera “Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori e archi tettori”. Sempre l'8 marzo, sulla pagina Facebook della Consulta per le Pari Opportunità, saranno annunciati i vincitori della quinta edizione del concorso di crittura e arti figurative O'pport'unità – Oltre le differenze, organizzato dalla Consulta in collaborazione con il Comune, la Pro Loco di San Giovanni Valdarno e l’associazione Liberarte.

Domenica 9 marzo, presso i saloni della Basilica alle 13, si terrà il tradizionale pranzo speciale organizzato dalla sezione soci Coop di San Giovanni Valdarno. Il costo per partecipante è di 20 euro. Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il numero 3478899241. Lunedì 10 marzo, alle 11,30, presso l'Istituto comprensivo Masaccio, si terrà l'inaugurazione di una panchina rossa contro la violenza sulle donne. Il progetto, promosso dall’Ic Masaccio in collaborazione con il Comune di San Giovanni Valdarno, l’associazione Cittadini Attivi, il gruppo dei genitori Ritocchi di classe e gli studenti e le studentesse della scuola secondaria di I grado, mira a mantenere alta l’attenzione sul fenomeno della violenza di genere. Le panchine rosse, ormai simbolo di memoria e speranza, ricordano a tutti che troppe donne sono ancora vittime di violenza. L'ultimo appuntamento del mese è in programma venerdì 21 marzo alle 18, alla sala La Nonziata.

Il maestro Giuseppe Tavanti presenterà il concerto “Dietro il sipario ma al centro della scena. Le donne nella musica dei Grandi”, una riflessione sul ruolo fondamentale delle donne nel mondo della musica. Non solo muse ispiratrici, come furono Clara Wieck per Schumann e Konstancja Gładkowska per Chopin, ma anche vere e proprie manager, come Kostanze Weber, che fu l'artefice della fortuna postuma del marito Mozart, o Giuseppina Strepponi, che amministrò saggiamente la straordinaria carriera di Giuseppe Verdi. Questa "Conversazione concerto" si propone di delineare una galleria di ritratti femminili, evocati dalle musiche e dalle cronache che le videro silenziose protagoniste. Il programma musicale prevede pagine per flauto e pianoforte, delle quali alcune di rarissima esecuzione. L’evento è a cura della Pro Loco di San Giovanni Valdarno e in collaborazione con l'Accademia musicale valdarnese.