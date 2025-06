San Giovanni aderisce ad un progetto di educazione permanente rivolto agli adulti

Arezzo, 23 giugno 2025 – San Giovanni Valdarno prende parte al progetto Scire 2025–2027, un’importante iniziativa di educazione permanente rivolta alla popolazione adulta e promossa dalla Rete Documentaria Aretina. Il programma, che si estende su scala provinciale, è pensato per favorire l’inclusione, l’accesso alla conoscenza e lo sviluppo personale attraverso una vasta offerta di corsi gratuiti. Il nome del progetto, Scire, che in latino significa “sapere”, racchiude in sé la sua vocazione principale: trasformare biblioteche e archivi in centri culturali dinamici, luoghi aperti e accessibili dove si intrecciano tradizione e innovazione, al servizio dell’apprendimento continuo e della crescita della comunità. Il progetto nasce nell’ambito del bando regionale "Giovani e adulti in-formati. Interventi di educazione permanente non formale della popolazione adulta maggiorenne realizzati dalle Reti documentarie locali (biblioteche e archivi)”, e si rivolge agli adulti residenti nei Comuni aderenti alle reti documentarie della Toscana. A livello provinciale, il coordinamento è affidato all’Istituzione Biblioteca Città di Arezzo, ente capofila della Rete Aretina, a cui anche San Giovanni Valdarno appartiene.

Il progetto è realizzato grazie al contributo congiunto dell’Unione Europea, della Repubblica Italiana e della Regione Toscana. Nel triennio 2025–2027 saranno attivati 132 corsi su tutto il territorio provinciale per un totale di oltre 2.200 ore di formazione. L’offerta è stata costruita a partire da un’indagine sui bisogni formativi condotta nel 2024 tra i cittadini della provincia di Arezzo. I corsi proposti spaziano su molteplici ambiti: dalle competenze digitali al benessere psico-fisico, dalle lingue straniere alla cittadinanza globale, fino allo sviluppo delle soft skills. A San Giovanni Valdarno, i corsi si terranno negli spazi di Palomar – Casa della Cultura, punto nevralgico per la vita culturale della città. Il primo corso in calendario è “Inglese per la comunità. Comunicazione efficace nella vita quotidiana”, che si svolgerà nei giorni 17, 22, 24 e 29 settembre e 1, 6 e 8 ottobre, con orario 17:00 – 20:00.

Nei mesi successivi, l’offerta si arricchirà con ulteriori percorsi formativi che abbracceranno vari ambiti di interesse: corsi introduttivi agli scacchi, laboratori dedicati alla scrittura e al racconto di sé, attività per il benessere come yoga, mindfulness e medicina tradizionale cinese, corsi di alfabetizzazione tecnologica per principianti, moduli sulle digital soft skills e sull’intelligenza artificiale per una cittadinanza attiva, ma anche percorsi sul rispetto delle diversità con la living library, lezioni di italiano focalizzate sulla salute e approfondimenti su lingua e cultura spagnola e cinese. Tutti i corsi sono gratuiti e rivolti agli adulti, con una particolare attenzione alle fasce più fragili della popolazione. La partecipazione è subordinata all’iscrizione obbligatoria, da effettuare entro 10 giorni dall’inizio del corso, compilando il modulo disponibile sul sito della Rete Documentaria Aretina (link diretto) oppure rivolgendosi direttamente al punto accoglienza della biblioteca.

Ogni attività prevede un numero minimo di iscritti e, in caso di domande superiori alla disponibilità, saranno applicati criteri di selezione. I corsi si terranno prevalentemente in orario serale o nel fine settimana, per agevolare anche chi lavora o ha altri impegni quotidiani. Con l’adesione al progetto Scire 2025–2027, il Comune di San Giovanni Valdarno rinnova il proprio impegno nella promozione di una cultura inclusiva, diffusa e accessibile, valorizzando Palomar come spazio di apprendimento, confronto e crescita per tutta la comunità.