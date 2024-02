San Giovanni a stelle e strisce. Rinnovato storico gemellaggio. Oggi il Consiglio straordinario

di Marco Corsi

Seduta solenne del consiglio comunale oggi a . A Palomar, Casa della Cultura, alle 17, sarà rinnovato il patto di gemellaggio, ormai storico, con la cittadina americana di Corning, situata nella contea di Steuben, nello stato di New York, da cui dista 320 km. Un patto d’acciaio, che risale al 2004. Sono passati quindi vent’anni da quell’intesa, che ha sancito un accordo di reciproca collaborazione tra le due comunità. Venerdì scorso, in città, è arrivata la delegazione da oltreoceano (nella foto), guidata dal sindaco Bill Boland, da Michelle Caulfield, sovrintendente scolastico della cittàdina americana, da George Bacalles vice preside di una scuola e da Tim Ball professore e presidente del comitato gemellaggio scuola. Con loro i rispettivi partner e due studentesse americane di 16 e 17 anni. Il gruppo è stato accolto da Valentina Vadi, dall’assessore ai gemellaggi e ai rapporti internazionali Fabio Franchi, da Paolo Antonio Ricci referente per i gemellaggi del comune e da Emanuele Bani, presidente del comitato gemellaggi. Stamani, prima della seduta solenne del parlamentino, si terrà invece un incontro con le realtà associative culturali, sportive e di promozione del territorio. Domani gli ospiti verranno poi accolti in consiglio regionale della Toscana. Legato all’arrivo della delegazione Usa anche una bella mostra di Roberto Rossi, scrittore, viaggiatore, blogger, amante ed esperto degli Stati: "American dream", una sorta di viaggio fotografico coast to coast.

E’ stata inaugurata sabato scorso alla Pieve Battista. Ogni immagine è dotata di un qr code che permette di vedere sulla mappa il punto esatto dove è stata immortalata. Stasera, dopo il rinnovo del patto di gemellaggio in consiglio comunale, si terrà la "cena con gli amici di Corning" ai saloni della Basilica, aperta a tutti. Gli obiettivi del patto di gemellaggio sono quelli di intensificare ancora di più il legame tra le due città e in modo diffuso; rafforzare i rapporti tra le due realtà produttive; promuovere una forte collaborazione sulla promozione turistica e del territorio, sulla valorizzazione dei prodotti tipici e sulle iniziative culturali. Lo scorso mese di maggio una delegazione sangiovannese, guidata dal sindaco Vadi, si era recata negli Usa.