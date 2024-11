San Donato promosso da un’indagine. Chirurgia e neonatologia ad alti livelli

Ospedali della Asl Toscana sud est promossi a pieni voti. Le elaborazioni di Agenas, contenute nel Programma Nazionale Esiti (PNE), confermano i dati positivi per il 70% degli indicatori, che risultano essere tra “molto alto e alto”, per i presidi della Asl Tse. Le elaborazioni realizzate Agenas considerano 8 aree cliniche-chirurgiche: Cardiocircolatorio, Gravidanza e Parto, Nefrologia, Nervoso, Respiratorio, Osteomuscolare, Chirurgia generale e Chirurgia oncologica. Nel dettaglio, per quanto riguarda l’ambito Cardiocircolatorio, si registra un miglioramento, rispetto alla rilevazione dell’anno precedente, sui presidi ospedalieri di Arezzo. L’ambito Gravidanza e Parto è stato valutato come “molto alto” per l’Ospedale San Donato di Arezzo. L’Osteomuscolare restituisce dati in miglioramento per i PO di Arezzo, di Grosseto e di Campostaggia. Sia la Chirurgia Generale, sia la Chirurgica Oncologica ha riportato un incremento delle prestazioni per l’ospedale di Arezzo, che si fa notare per gli ottimi risultati per quanto riguarda il Tumore Maligno della Mammella. Il Misericordia di Grosseto risulta essere tra i primi 5 in Toscana per la minor mortalità a 30 giorni per Ictus Ischemico. E, sempre nello stesso ambito, il PO di Arezzo è il presidio ad avere performance migliori rispetto alla media italiana.