San Donato, problemi al sistema di condizionamento

Arezzo, 21 giugno 2024 – La Direzione del San Donato e l’Unità operativa complessa manutenzioni sono impegnate in queste ore nella risoluzione di alcuni problemi al sistema di condizionamento che si sono verificati all’interno della struttura ospedaliera a causa di sbalzi di tensione della rete elettrica nazionale non in gestione all’Azienda.

L’Asl Toscana sud est si è immediatamente attivata per il ripristino della piena funzionalità degli impianti di condizionamento. Contestualmente, nelle aree più critiche del San Donato si è provveduto con dei sistemi di refrigerazione portatili per evitare all’utenza eventuali disagi provocati dalle alte temperature di questi giorni.

L’Azienda sta attuando tutte le verifiche necessarie per risolvere la questione nel minor tempo possibile. L'Azienda Asl si è inoltre attivata con gli interlocutori istituzionali per capire le cause ed i motivi di questo importante disservizio subito dal San Donato di Arezzo.