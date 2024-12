San Donato: nuovo ecocardiografo avanzato per cardiologia e pediatria

Al San Donato arriva un nuovo ecocardiografo di ultima generazione. Il macchinario è dotato di sonde per eseguire ecocardiografie standard, pediatriche, vascolari e transesofagee tridimensionali ed è stato acquistato con fondi aziendali, per un investimento di oltre 200mila euro.

"Il nuovo ecocardiografo si aggiunge ai macchinari già a disposizione degli ambulatori di cardiologia, struttura di riferimento del territorio per l’esecuzione di esami ecocardiografici di II livello - sottolinea il direttore del dipartimento cardio-toraco-neuro-vascolare, Leonardo Bolognese – e grazie a sistemi sempre più innovativi permette una elaborazione di immagini ad altissima definizione per valutazioni più accurate della contrattilità miocardica e della funzione delle valvole cardiache".

"Questo macchinario sarà destinato all’esecuzione di ecocardiogrammi transesofagei in pazienti complessi – spiega la vicedirettrice dell’unità operativa complessa di cardiologia e responsabile dell’Utic, Alessandra Sabini - In questi casi la ricostruzione tridimensionale delle immagini in tempo reale è fondamentale per pianificare il tipo di intervento. Sarà inoltre utilizzato per la valutazione delle persone con cardiomiopatie grazie alla presenza di software avanzati".

L’ecocardiografo sarà destinato alla valutazione pediatrica eseguita negli ambulatori anche in teleconsulto, una modalità che prevede la valutazione congiunta del cardiologo e del pediatra. "Questa valutazione - precisa il direttore di pediatria, Marco Martini - avviene in collegamento in tempo reale con lo specialista della cardiologia pediatrica dell’ospedale del Cuore di Massa, evitando alle famiglie faticosi spostamenti".