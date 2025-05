Salvianti a teatro con storie di migrazione

Nell’ambito della 25ª edizione della Festa della Comunità "Fiori di Maggio", la Parrocchia di San Pio X a San Giovanni Valdarno propone un appuntamento di teatro civile dal forte impatto umano e sociale. Questa sera alle ore 21, presso il Salone delle Conferenze, andrà in scena lo spettacolo "Conoscere, curare, accogliere", un intenso racconto teatrale dedicato all’esperienza dell’accoglienza dei migranti a Trieste, lungo la difficile Rotta Balcanica. A dare voce alla narrazione sarà l’attore Massimo Salvianti, volto noto del panorama teatrale e cinematografico italiano, affiancato dalle fotografie di Daniele Gambassi, che contribuiranno a costruire una cornice visiva altrettanto potente. Il testo prende spunto dall’impegno quotidiano dell’associazione "Linea d’Ombra", fondata nel 2019 da Lorena Fornasir e Gian Andrea Franchi, che ogni giorno opera nella piazza antistante la stazione ferroviaria di Trieste – ribattezzata simbolicamente "la piazza del mondo" – offrendo ai migranti in transito assistenza medica, cibo, conforto e ascolto. Lo spettacolo si presenta come un vero e proprio atto di testimonianza: un invito a guardare con consapevolezza e responsabilità la realtà di chi fugge da guerre, violenze e povertà, e a riconoscere il valore dell’accoglienza, incarnato da chi sceglie, con coraggio e generosità, di non voltarsi dall’altra parte. Massimo Salvianti, fondatore della storica compagnia Arca Azzurra Teatro e interprete impegnato in progetti che uniscono arte e impegno civile, guiderà il pubblico in un percorso emotivo e riflessivo. L’ingresso è a offerta libera. L’intero ricavato sarà devoluto all’associazione "Linea d’Ombra" per sostenere le sue attività a favore delle persone migranti.