Salto ostacoli e pony games. Oggi via ai campionati

AREZZO

Campionati toscani di salto ostacoli e pony games al via oggi all’Arezzo Equestrian Centre. In lizza quasi settecento binomi che daranno vita ad avvincenti gare per aggiudicarsi il titolo di campione toscano. Nel corso della manifestazione, che terminerà lunedì, sarà dato anche un premio speciale ai giovani cavalieri e amazzoni che hanno vinto, in rappresentanza della Toscana, la Coppa del Presidente Intesa Sanpaolo in occasione del 92esimo Csio Roma Piazza di Siena. La squadra, guidata da William Furlini e formata da Luna Panichi su Qrack de Septon, Virginia Favilli su Couronne de Cuves, che ha anche guidato la classifica individuale, Francesco Ferraioli su Orleone di Cantero; Giulia Romualdi su Diablo Compostelle e Bianca Rossetti su Clapton Fz. "Abbiamo ritenuto giusto premiare l’impegno di questi giovani – ha detto Riccardo Boricchi patron dell’Arezzo Equestrian Centre " che hanno portato in alto il nome della Toscana in un concorso prestigioso come quello di Piazza di Siena. Per questo li vogliamo ad Arezzo con noi, per complimentarci e dare loro un ulteriore premio oltre a quello che hanno già ottenuto sul campo".

Soddisfatto delle nuove leve del salto ostacoli anche il presidente della Fise Toscana Marco Innocenti: "È una grande emozione – ha detto – perché la Toscana è sempre nelle prime posizioni, ma non è mai facile vincere. A Piazza di Siena abbiamo avuto tutto quello che serviva per conquistare il primo posto, non solo a squadre, ma anche individuale. Sono molto orgoglioso per questo successo e desidero ringraziare i nostri tecnici e tutti i ragazzi". E in questi giorni oltre 700 giovani da tutta la regione si sfideranno sugli ostacoli e nei pony games per aggiudicarsi il titolo di campione toscano, dai più piccoli in sella ai pony fino ai cavalieri e alle amazzoni più esperte in sella a cavalli.

Sonia Fardelli