Salta l’istituto Giovagnoli. Scelto il nome della scuola: "Ma l’identità non va persa"

L’accorpamento dell’istituto superiore Giovagnoli al liceo Città di Piero è stato di fatto sancito ieri pomeriggio a Sansepolcro nel corso della lunga riunione della conferenza zonale dell’istruzione.

Entro oggi, infatti, si sarebbe dovuta comunicare alla Provincia di Arezzo, attraverso un’apposita delibera, la denominazione ufficiale che assumerà il nuovo polo scolastico e quindi possiamo già ora affermare che è nato l’istituto di istruzione secondaria superiore Città di Sansepolcro, il quale comprende al suo interno liceo scientifico e linguistico Piero della Francesca, istituto tecnico economico (ex ragioneria) Fra Luca Pacioli, liceo artistico Giuseppe Giovagnoli con istituto tecnico industriale Margherita Hack e istituto professionale per l’industria e l’artigianato Francesco Buitoni.

A parte quindi il liceo della comunicazione, tutte le scuole medie superiori della città biturgense saranno riunite in un’unica entità dal punto di vista amministrativo, senza perdere ovviamente l’identità e la specificità degli indirizzi didattici.

Accanto alla dicitura Città di Sansepolcro, poi, rimarrà quella della singola scuola. Che la decisione fosse nell’aria, al Giovagnoli lo sapevano benissimo tutti perché i numeri parlano chiaro, anche se alla fine l’autonomia scolastica è stata persa per quei due minuti in meno rispetto al parametro della distanza temporale da Arezzo, che classifica la realtà geografica come intermedia e non periferica, ma il motivo di contestazione da parte dei diretti interessati – scesi in piazza sabato scorso – è stata la tempistica adottata, ovvero un’anticipazione del provvedimento rispetto alle garanzie fornite appena poche settimane prima.

Tanto più che la decisione è caduta in un momento importante come quello dedicato all’orientamento scolastico. Alla riunione di ieri, convocata dal Comune attraverso l’assessore all’istruzione, Mario Menichella, hanno preso parte sindaci del comprensorio; i presidi del Città di Piero e del Giovagnoli, Emilia Marocco e Renzo Izzi; i funzionari dell’ufficio scolastico provinciale e il provveditore di Arezzo, Roberto Curtolo, collegato in streaming.

Questa dunque la notizia di ieri pomeriggio: l’accorpamento giuridicamente sarà tale da oggi.

"Un incontro costruttivo e collaborativo – ha detto l’assessore Menichella – nel quale ci siamo tutti ci siamo presi l’impegno di accrescere il patrimonio dei singoli istituti. Se ci fosse stato un anno di tempo a disposizione, avremmo potuto elaborare un piano coordinato dell’offerta formativa".