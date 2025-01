Saldi invernali al via da domani. Le previsioni al rialzo sul 2024: "In provincia affari per 40 milioni"

di Angela BaldiAREZZOAnticipati da una settimana di saldi sussurrati, partono ufficialmente domani le svendite invernali. In realtà da dopo Natale, le aperture dell’ultima settimana sono servite ai negozi sia per effettuare i cambi dei regali, che per anticipare in gran parte le svendite. Almeno nei negozi privati che nella maggior parte dei casi hanno iniziato col 30% su capi spalla e abbigliamento, per arrivare anche già al 50% su tutte le collezioni applicando sconti importanti ai propri clienti. Cosa diversa per catene e franchising che daranno il via ufficialmente ai saldi invernali da domani 4 gennaio. Le svendite dovrebbero smuovere un giro d’affari di oltre 40milioni di euro in tutta la provincia. O almeno è quello che si augura Confcommercio che ha realizzato nei giorni scorsi una previsione di spesa. Buoni auspici per i commercianti che con le svendite riescono a far cassa e liberare i magazzini, ottenendo liquidità per l’acquisto delle nuove collezioni, e per i clienti che possono mettere nell’armadio capi invernali a prezzi vantaggiosi.

Le svendite sono state anticipate dagli acquisti di Natale andati abbastanza bene, spinti anche dal grande freddo. Adesso saranno proprio l’inverno appena iniziato e le temperature più rigide a soffiare sulle svendite e sull’acquisto dei capi più pesanti e di solito più costosi. Dai capi spalla ai maglioni, su cui il risparmio sarà importante. E se il budget medio di spesa per i saldi invernali 2024 si aggirava intorno ai 142 euro a persona, per il 2025 si ipotizza anche qualcosa di più secondo Federmoda. Intorno a 150 euro la spesa media per Confcommercio, 218 euro a famiglia invece secondo Confesercenti. Obiettivo dei commercianti ottimizzare le vendite anche grazie alle presenze fino al giorno della Befana dovuti al lungo weekend festivo, alla concomitanza con la Fiera Antiquaria e alla coda della Città di Natale.

"Quest’anno i saldi inizieranno proprio a ridosso delle festività natalizie e la presenza di turisti fino all’Epifania sia ad Arezzo che nelle principali città d’arte toscane, potrebbe influire molto positivamente sugli incassi delle prime giornate, che sono sempre le più brillanti – spiega Paolo Mantovani, presidente di Federmoda Confcommercio Toscana - Per il resto, l’assalto ai negozi con file lunghissime fuori dalle vetrine sono ormai un ricordo del passato, perché negli ultimi anni le occasioni di fare acquisti a prezzi scontati si sono spalmate un po’ su tutto l’arco dell’anno, quindi manca quell’euforia che una volta contrassegnava l’apertura dei saldi. Il budget medio di spesa dei toscani per i saldi invernali 2024 si aggirava intorno ai 142 euro a persona, per il 2025 si potrebbe ipotizzare anche qualcosa di più". L’indagine di Confesercenti conferma l’interesse dei consumatori a rinnovare il guardaroba. I negozi di vicinato restano un punto di riferimento per chi è a caccia di occasioni.