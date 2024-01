Saldi al via: si parte venerdì

Arezzo, 2 gennaio 2024 – Partano venerdì 5 gennaio i saldi invernali di fine stagione. Atteso sprint e impennata delle vendite nei negozi di vicinato che restano la meta preferita per i saldi tradizionali.

Spesa pro capite da 135 a 170 euro. C'è già chi ha la lista dei desideri ed è pronto agli acquisti avendo in queste settimane mirato i capi preferiti. Una lista dei desideri che il consumatore cercherà di esaudire nelle prossime ore. “I consumatori, commenta la direttrice di Confesercenti Arezzo Valeria Alvisi, da sempre premiano i negozi di vicinato per i saldi.

È evidente che i negozianti sono sinonimo di garanzia e qualità offerta ai consumatori che aspettano il momento dei saldi di fine stagione come un'autentica occasione”. Ed è proprio per questo che c'è attesa anche da parte dei commercianti che vedono nel momento dei saldi di fine stagione il momento migliore per incrementare le vendite. Vendite fino ad oggi frenate anche proprio dalla data di avvio dei saldi invernali per i quali Confesercenti ha tentato lo slittamento.

“Confesercenti a livello nazionale ha ritenuto opportuno” spiega Alvisi “in sintonia con le tante richieste provenienti dalle Fismo provinciali e regionali, di chiedere, sia alla Conferenza delle Regioni che agli Assessorati regionali, lo spostamento a sabato 3 febbraio 2024 a causa del protrarsi delle alte temperature che hanno caratterizzato i mesi autunnali fino alla fine dell'anno rallentando le vendite dei capi di abbigliamento.

Purtroppo non è stata accettata la richiesta. Secondo Confesercenti lo slittamento dei saldi avrebbe permesso alle imprese penalizzate per le scarse vendite, di recuperare almeno parte dei profitti”.

Adesso quindi si punta al periodo dei saldi – che durerà 60 giorni - per recuperare incassi e fiducia nel settore dell'abbigliamento, delle calzature, dell'intimo e degli articoli per la casa.

“L'auspicio è anche quello" conclude la direttrice di Confesercenti Arezzo "che l'effetto saldo prosegua durante l'intero periodo e che dopo lo sprint iniziale non si affievolisca la voglia di fare acquisti in tutti i negozi del territorio provinciale.

Ad Arezzo l'avvio coinciderà anche con il weekend di Fiera Antiquaria e quindi magari al popolo dello shopping a prezzo scontato potrà aggiungersi anche quello dei turisti e visitatori che raggiungeranno la città anche per godersi, oltre al circuito dell'antiquariato, anche l'ultimo weekend della Città del Natale”.

Si inizia quindi con i saldi che saranno secondo le stime della vigilia, fin da subito con percentuali interessanti. Si parte, come lo scorso anno, dal 30% - anche se c'è chi fin da subito proporrà il 50% - per poi alzare nelle prossime settimane ancora la scontistica.