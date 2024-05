Sala Palomar in ricordo di Sassoli

Il presidente emerito della Corte costituzionale Giuliano Amato a San Giovanni per l’intitolazione a David Sassoli della sala conferenze di Palomar. Rinviata il 6 aprile scorso a causa di un imprevisto, la cerimonia è in programma domani alle 17.30 nella Casa della Cultura di piazza della Libertà ed arriva a pochi giorni dalle celebrazioni della Giornata dell’Europa che si festeggia ogni 9 maggio per ricordare l’anniversario della Dichiarazione Schuman e riaffermare i valori di pace e democrazia nel Vecchio Continente. Per tenere viva la memoria della figura e dell’operato di Sassoli, presidente del Parlamento europeo dal 2019 fino alla sua prematura scomparsa, avvenuta l’11 gennaio 2022, nel corso della IX legislatura, l’ex Premier terrà una lectio magistralis dal titolo "La società civile e il nostro futuro europeo. Ricordando David"