Sala di Palomar dedicata a David Sassoli

Si terrà il 4 maggio prossimo la cerimonia di intitolazione della sala Conferenze di Palomar, la Casa della Cultura di San Giovanni, a David Maria Sassoli. L’amministrazione comunale, con una delibera di giunta, ha dato il definitivo via libera all’operazione e alla giornata commemorativa prenderà parte anche il presidente emerito della Corte Costituzionale Giuliano Amato, che terrà una Lectio Magistralis. L’iniziativa, dal titolo "La società civile e il nostro futuro europeo, ricordando David", si terrà nel pomeriggio, alle 17,30 e si aprirà con i saluti del sindaco Valentina Vadi. Sassoli è morto il 10 gennaio di due anni fa al Cro di Aviano, dove era ricoverato da alcuni giorni. Toscano, era legato anche al Valdarno dove, negli ultimi anni, aveva fatto più di una apparizione. Nato a Firenze il 30 maggio 1956, da giovane aveva frequentato l’Agesci, Associazione guide e scout cattolici italiani. Il padre era un parrocchiano di don Milani e lui ha cominciato fin da giovane a lavorare per piccoli giornali e in agenzie di stampa prima di passare a Il Giorno e poi fare il grande salto in Rai. Poi il mondo della politica, nelle fila del Pd e l’ascesa al Parlamento Europeo. La decisione di intitolargli uno dei luoghi simbolo della cultura cittadina non è quindi casuale. Sassoli era stato a San Giovanni più di una volta, anche in occasione dell’inaugurazione del Punto Amico di via Rosai. La cerimonia di intitolazione era inizialmente prevista per i primi giorni di aprile, ma un piccolo inconveniente di natura fisica capitato a Giuliano Amato ha costretto gli organizzatori a posticipare l’evento.