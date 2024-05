Saione, anziana scippata. Carabiniere fuori servizio rincorre e blocca i ladri. C’è anche un minorenne

Hanno scippato un’anziana a Saione strappandole la borsa, ma un carabiniere fuori servizio che ha assistito alla scena, è subito intervenuto permettendo di rintracciare e arrestare i responsabili e di restituire alla donna quanto rubato, dopo aver messo i colleghi sulle tracce dei malviventi. Colpevoli del reato tre giovani, due maggiorenni poi arrestati e un minorenne che invece è stato denunciato. Aveva appena fatto un po’ di spesa nel suo quartiere la signora quando, prima di rientrare a casa, è stata avvicinata da tre giovani. Uno di loro le ha strappato dalle mani la borsa per poi scappare tra le vie limitrofe.

Lo scippo ai danni dell’anziana, è accaduto nel tardo pomeriggio di venerdì nella zona di Saione. La donna che era uscita per fare la spesa, si è vista comparire davanti tre ragazzi, mentre uno di loro si è reso responsabile dello strappo.

A quel punto l’anziana, a cui è stata portata via la borsa con all’interno tutti i suoi effetti personali, ha cominciato a gridare attirando l’attenzione delle persone che in quel momento si trovavano in strada. Fortunatamente tra loro c’era anche un carabiniere, in quel momento libero dal servizio, che ha notato tutta la scena e che è intervenuto immediatamente. Il carabiniere si è subito messo all’inseguimento dei tre giovani che nel frattempo si erano dati alla fuga.

Il militare nel frattempo ha anche avvisato la centrale operativa dei carabinieri di Arezzo, che ha immediatamente inviato delle gazzelle sul posto in aiuto. Grazio all’intervento dei carabinieri arrivati in supporto del collega intervenuto all’inizio, gli autori del furto sono stati rintracciati poco distante dal luogo dello scippo.

I tre giovani si erano nascosti all’interno di un magazzino in disuso allo scopo di far perdere le loro tracce. La borsa con tutti gli effetti personali della vittima, è stata ritrovata e restituita alla signora. L’anziana, sconvolta dall’accaduto, ha ringraziato le forze dell’ordine che sono intervenute. I tre giovani responsabili del furto, sono stati quindi fermati e portati agli uffici della compagnia carabinieri per l’identificazione. Si tratta di due maggiorenni, per cui sono subito scattati gli stati arresti in flagranza del reato di "furto con strappo in concorso", e di un minorenne. Il minore è invece stato denunciato al tribunale dei minori di Firenze per il reato di scippo. Nella mattinata di ieri al tribunale di Arezzo, si è celebrato il processo per direttissima, con i due ladri condannati.

Preoccupano gli episodi legati alla microcriminalità, aggressioni in strada, borseggi e scippi di cui la città sembrava immune e che invece risultano più frequenti di quanto si immagini. Numeri alla mano la situazione generale dell’ordine pubblico appare migliorata, anche se restano alcune zone d’ombra in una zona complicata come quella di Saione.