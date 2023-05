Sagra del Prugnolo Raffica di eventi

Dal primo all’ultimo fine settimana di maggio, ma per il resto tutto invariato: Pieve Santo Stefano si prepara ad accogliere gli amanti di gastronomia locale e tradizioni. Da oggi a domenica 28 maggio il paese della Valtiberina ospiterà infatti la XIX edizione della Sagra del Prugnolo, una tre giorni dedicata al pregiato fungo primaverile che ogni anno trasforma Pieve in centro di aggregazione per l’intera vallata e luogo di richiamo per tutto il Centro Italia, grazie all’impegno della Pro Loco guidata dal presidente-chef Alessio Cipriani. Durante l’evento, Pieve avrà l’opportunità di raccontarsi. La sagra è infatti l’occasione per celebrare il prelibato frutto del bosco da cui la stessa prende il nome, altrove poco conosciuto e gli altri prodotti della cucina locale.