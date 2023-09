Sabato in edicola con La Nazione il poster omaggio della lancia d’oro

Appuntamento da non perdere in edicola sabato prossimo per tutti i quartieristi rosseverdi e gli appassionati di Giostra. In abbinamento al nostro quotidiano sarà possibile infatti ricevere in omaggio un poster celebrativo della vittoria della Lancia d’oro dello scorso settembre, dedicata al centenario dell’Arezzo calcio. Proprio nel giorno in cui il quartiere rossoverde organizza la cena per festeggiare il successo numero 39 sarà quindi possibile andare in edicola per ricevere oltre al quotidiano anche il poster realizzato per l’occasione.