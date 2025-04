Sabato a San Giovanni un cortometraggio che ha coinvolto le scuole

Arezzo, 03 aprile 2025 – Sabato 5 aprile, a partire dalle 16:00, il Cinema Teatro Masaccio di San Giovanni Valdarno ospiterà la prima assoluta del film “La soglia”, diretto da Tommaso Orbi e prodotto da MACMA. Il lungometraggio è il risultato del progetto WONDER, realizzato dall'Istituto Comprensivo di Reggello in collaborazione con gli istituti Masaccio di San Giovanni Valdarno, Dante Alighieri di Cavriglia, Magiotti e Mochi di Montevarchi. Il progetto, vincitore del Bando Scuole - CinemaScuola LAB infanzia e primaria dell'edizione 2022, è stato promosso dal Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola di MIC e MIM, con il patrocinio dei comuni di San Giovanni Valdarno, Cavriglia, Montevarchi e Reggello.

Alla sua realizzazione hanno contribuito numerose realtà del settore cinematografico e culturale, tra cui il Valdarno Cinema Film Festival, Firenze Produzioni Cinematografiche, Varchi Comics, Materiali Sonori, Cinema Teatro Excelsior e Cinema Teatro Masaccio. WONDER è nato come un percorso innovativo di educazione al linguaggio cinematografico, sviluppato grazie alla collaborazione tra l'Istituto Comprensivo di Reggello e MACMA, un'associazione attiva da oltre 15 anni nell'ambito della produzione e divulgazione cinematografica. La formazione, curata dal responsabile scientifico Igor Biddau, regista e produttore cinematografico, ha coinvolto oltre 500 studenti e decine di docenti in un viaggio educativo che ha permesso ai partecipanti di scoprire la magia del cinema attraverso il lavoro di esperti del settore audiovisivo e dello storytelling.

L'obiettivo principale è stato quello di introdurre il cinema come elemento chiave nella formazione culturale, offrendo agli studenti strumenti espressivi per narrare e interpretare la realtà attraverso immagini, suoni e parole. Il film “La soglia” è il risultato finale di questo intenso percorso didattico. Il titolo fa riferimento al delicato passaggio dall'infanzia all'adolescenza, una fase di trasformazione che gli studenti hanno esplorato attraverso il linguaggio cinematografico. Come spiegano gli organizzatori di MACMA, il progetto WONDER ha rappresentato per gli studenti un viaggio tra il reale e il fantastico, indagando il sottile confine che separa queste due dimensioni e analizzando il modo in cui esse si influenzano reciprocamente nella quotidianità.

“L’intero cammino con studentesse e studenti è stato un’immersione dentro un’età di passaggio, un momento esistenziale cruciale. ‘La soglia’ racconta proprio questo confine labile e fertile che divide due fasi della vita”, spiegano gli organizzatori. Per realizzare la pellicola sono stati coinvolti professionisti del settore e partner di rilievo, tra cui le case editrici Topipittori e Fulmìno Edizioni, che hanno concesso estratti di pubblicazioni delle autrici Silvia Vecchini e Alessandra Berardi Arrigoni. Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco di San Giovanni Valdarno, Valentina Vadi, che ha sottolineato il valore educativo e culturale del progetto. “Siamo orgogliosi di ospitare nel nostro comune, che ha una storica vocazione per il cinema, la presentazione di un’iniziativa di tale importanza. Il progetto WONDER rappresenta un’opportunità straordinaria per i nostri giovani, permettendo loro di esplorare il linguaggio cinematografico e di esprimere emozioni e idee attraverso le immagini. Il cinema è uno strumento potente di crescita personale e collettiva, e siamo felici di sostenere iniziative come questa, che arricchiscono il nostro territorio”.