Sabato a Ricasoli celebrazione del 63° anniversario dell’Eccidio di Kindu

Arezzo, 14 ottobre 2024 – Il Centro di Documentazione di Ricasoli ha celebrato sabato scorso il 63° anniversario dell’Eccidio dei tredici aviatori italiani a Kindu, decorati di Medaglia d’oro al Valor Militare alla memoria. Per l’occasione si è tenuta una conferenza sul tema “L’importanza dei messaggi di pace previsti per le missioni militari UN dal 1961 ad oggi” con testimonianze dei protagonisti delle missioni di pace e dei familiari dei caduti. L’incontro si è concluso con l’intervento del Prof. Giulio Alfano della Pontificia Università Lateranense dal titolo “Il concetto di democrazia e pace nella Costituzione italiana”. L'iniziativa è stata realizzata dall’Amministrazione Comunale di Montevarchi e ha visto la presenza della Autorità civili e militari, delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma e degli studenti dell’ISS Benedetto Varchi.

L’anniversario ricorda il tragico evento dell’11 novembre del 1961 quando tredici aviatori italiani vennero trucidati in Congo. Un anno prima, nel 1960, il Governo italiano aveva attuato la prima missione all’estero delle nostre Forze Armate sotto l’egida delle Nazioni Unite, inviando in Congo, logorato dalla guerra civile, un contingente aeronautico appartenente alla 46° Aerobrigata Trasporti di stanza presso l’Aeroporto Militare S.Giusto di Pisa. In quel contesto geopolitico complesso e pericoloso, avvenne l’Eccidio di Kindu che aprì una pagina dolorosa della nostra storia. Nel 1962 la Parrocchia di S. Maria a Ricasoli fu promotrice della realizzazione nella scuola elementare della frazione di un monumento ad opera di Remo Gardeschi, e dell’attiguo parco della Rimembranza, alla memoria dei tredici aviatori italiani trucidati a Kindu. Ogni anno, dal 1962, l’Amministrazione comunale in collaborazione con l’Istituto del Nastro Azzurro e l’Associazione Nazionale dei Bersaglieri organizzata una pubblica cerimonia in ricordo di tutti i Caduti nelle missioni umanitarie di pace. Il Centro Nazionale di Documentazione, realizzato nell’ex edificio scolastico di Ricasoli, è oggi luogo di memoria, di ricerca e di studio nello spirito dell’art.11 della Costituzione per onorare coloro che sono caduti nel segno della pacifica convivenza civile fra le Nazioni. L’amministrazione comunale di Montevarchi era rappresentata dal vice sindaco Cristina Bucciarelli, che ha preso parte alle celebrazioni.