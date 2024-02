"Rumors-La casa brucia" la serie aretina. Il thriller girato in città sbarca su Prime

"Rumors - La casa brucia" arriva domani su Prime Video. A partire da lunedì 19 febbraio infatti, la serie tv realizzata dalla Farrago e girata qui, mostrerà Arezzo in una delle più importanti piattaforme di streaming. Dopo la première internazionale di Denver, quella europea di Berlino, e quella della settimana scorsa al cinema Eden, la serie sbarca sulla piattaforma Prime Video.

Gran parte del cast principale insieme a registi e sceneggiatori hanno presentato nei giorni scorsi proprio ad Arezzo il primo degli otto episodi. Girata interamente ad Arezzo, “Rumors - La casa brucia”, ha una trama avvincente. È un thriller che racconta le indagini di tre giovani su alcune misteriose aggressioni.

Ne sono protagonisti l’aretino Tommaso Bocconi (Marco), fotografo squattrinato, Gaia Ria (Sofia), laureanda in lettere antiche e Valentina Bivona (Lidia), cameriera e rider. "Volevamo rappresentare la vita di tre ragazzi di oggi che si intrecciano, però, con un mistero che sconvolge la città", racconta Tommaso Caperdoni, co-regista e produttore insieme a Luca Bizzarri.

La a sceneggiatura è nata durante la pandemia, a fine 2020 quando eravamo tutti in zona rossa: "Ci siamo trovati settimanalmente, on line, per scriverla, ci ha stimolato a parlare di casa, famiglie, relazioni e molti dei disagi giovanili di cui parliamo spesso".