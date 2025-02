Rugby. Il week end delle squadre valdarnesi

Arezzo, 04 febbraio 2025 – E' stato un week end di gioco ed entusiasmo per il rugby Mammut. Un'ottima mattinata quella di ieri per i ragazzi dell'under 10, impegnati ad Arezzo per una serie di partite. I ragazzi hanno dimostrato crescita e tenacia. La giornata si è conclusa con partite "a colori" ovvero dove i bambini hanno giocato con i piccoli atleti delle altre squadre creando nuove formazioni. Una bellissima iniziativa che promuove l'amicizia,il divertimento e lo spirito più nobile dello sport. I piccoli della U8 con gli amici del Vasari sono stati ospiti di Colle Val d' Elsa. Un gruppo sempre più grintoso e determinato si è divertito tra placcaggi e mete. Riposo per il gruppo dell' under 14 che ne ha approfittato, sabato pomeriggio, per fare un allenamento congiunto con gli amici di Colle Val d' Elsa ,allo stadio di Levane ,seguito dalla visione della prima partita dell' Italia contro la Scozia nel torneo Sei Nazioni. Carlotta Bartoli invece è stata la rappresentante del Rugby Mammut, questa settimana, a Parma ,dove un congiunto di atlete toscane e marchigiane si è imposto sulle rugbyste emiliane con una vittoria di 39-15 .

Sabato scorso, invece, i ragazzi della U14 del rugby Valdarno hanno affrontato al Turrini di Figline i coetanei del Bellaria Pontedera, su un campo zuppo della pioggia notturna. I Lupi, stavolta al completo, hanno battuto gli avversari per 68-0, archiviando il passo falso della settimana precedente. Buona prestazione anche della under 8 a Colle di Valdelsa, gioco di squadra con tanti passaggi che portano alla segnata di tante mete. Buona anche la fase difensiva contrassegnata da numerosi placcaggi e qualche blackout. Il sole illumina la ottima prestazione della under 10 a San Donnino, che, nonostante qualche calo di concentrazione, ha espresso un bel gioco e buoni risultati contro avversari competitivi, ottimo preambolo al primo torneo agonistico della stagione.

Melissa Corsi e Matilde Segoni hanno infine partecipato al raduno Juniores Femminile Toscana/Marche/Emilia alla Cittadella del Rugby di Parma, quartier generale delle Zebre. Insomma, il rugby è uno sport che sta prendendo sempre più piede in Valdarno, in particolare tra le giovani generazioni. Bambini e bambine, ragazzi e ragazze che si avvicinano sempre di più a questa disciplina affascinante, che esalta i veri valori dello sport, tra cui rispetto e fair play.