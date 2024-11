Rubano videogiochi: arrestati in tre. Scoperti, sono stati fermati dai carabinieri

In manette per detenzione a fini di spaccio di sostanza psicotropa. E’ il primo dei quattro arresti avvenuti nel corso del weekend dei Santi. L’arrestato, residente ad Arezzo, era un pregiudicato noto alle forze dell’ordine. Durante la perquisizione nella sua abitazione i carabinieri hanno trovato e sequestrato 880 grammi di cocaina. L’uomo è stato portato nel carcere aretino per l’udienza di convalida. In un altro intervento effettuato nel pomeriggio di domenica scorsa, i militari della sezione radiomobile hanno arrestato tre persone per furto aggravato in concorso, avvenuto in un noto punto vendita di elettronica nella zona di Ripa di Olmo. Il direttore dell’esercizio ha segnalato al 112 il furto il furto da parte di tre ragazzi di altrettanti videogiochi, per un valore complessivo di mille euro. I tre scoperti dal personale alle casse, si erano allontanati a piedi. L’intervento dei Carabinieri ha permesso di rintracciarli e recuperare la refurtiva. Due degli arrestati, risultati in condizione di irregolarità sul territorio nazionale, sono stati anche segnalati all’Autorità Giudiziaria per violazioni delle norme sull’immigrazione. L’ufficio della Procura della Repubblica ha disposto la loro liberazione, valutando al momento di non dover applicare specifiche misure cautelari.