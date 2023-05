Rubano una statua per farsi i selfie

Un portafortuna per la ristoratrice, quella statua. Di poco valore e certo non artistica ma c’era affezionata. Rappresentava un cuoco e l’aveva accompagnata da anni. Una sorta di ’beniamino’ che un gruppo di turisti, a pranzo nel periodo di Pasqua, le aveva portato via. Una goliardata, forse dovuta a qualche bicchiere di troppo. Magari solo per farsi qualche selfie con la statua e divertirsi. Ma la commerciante non l’aveva mandata giù. I carabinieri, concluse le indagini, hanno fatto partire sei denunce. Tre ragazzi ed altrettante ragazze: due della provincia di Arezzo, gli altri stranieri residenti a Firenze. Tutti fra i 33 e i 35 anni. Accusa? Furto in concorso aggravato dai futili motivi. Con un semi-lieto fine: I presunti responsabili, forse per il rimorso, sono tornati a Castellina per restituire la statua. E la ristoratrice valuterà se ritirare o meno la querela per questa sorta di "rapimento" della statua.

Se l’erano messa sotto braccio, hanno poi svelato le telecamere di videosorveglianza, scattandosi foto e portandola in giro. Tutti sotto gli occhi elettronici: un assist perfetto e per i carabinieri della stazione locale, che li hanno scovati velocemente.