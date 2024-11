Rubano rame in casa: tre persone nei guai

Beccati a rubare rame in un complesso residenziale in Valdichiana. Sono così finiti dei guai tre uomini residenti nella zona con già precedenti penali alle spalle. Ad intercettarli e denunciarli ci hanno pensato i carabinieri della Compagnia carabinieri di Cortona, in particolare i militari del nucleo radiomobile. È stata una segnalazione al 112 a mettere i militari sulle tracce dei ladri. I tre sono stati colti in flagranza di reato del tentato furto di un condotto in rame lungo oltre 4 metri e di 8 centimetri di diametro, asportato da un complesso residenziale. Le persone denunciate, lo avevano smontato e stipato all’interno di uno degli appartamenti non occupati. Sottoposti a perquisizione personale e veicolare, è stato trovato nel vano portaoggetti dello sportello posteriore un ulteriore supporto in rame ritenuto proprio provento del furto. Il condotto ed il supporto in rame sono stati sequestrati. Non è la prima volta che in Valdichiana ci sono furti di rame. Pochi mesi fa, sempre i carabinieri Nucleo Radiomobile della Compagnia di Cortona avevano arresto nella flagranza del reato per tentato furto di rame un cittadino ventottenne di nazionalità albanese, domiciliato ad Arezzo, ma di fatto senza fissa dimora, con precedenti anche specifici. Il furto, questa volta era avvenuto a Monte San Savino ad un ristorante chiuso, dove era stata segnalata la presenza di persone sul tetto intente a rimuovere i canali di grondaia in rame. I militari sono riusciti anche in quel caso ad intercettare, un uomo, che era ancora intento a smontare i pezzi di grondaia del pregiato materiale.