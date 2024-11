Rubano pannelli nelle aziende. Volevano rivenderli, tre denunciati. Recuperata merce per 60mila euro

Tre casentinesi denunciati per furto e ricettazione di pannelli isolanti del valore complessivo di 60mila euro sottratti ad un’azienda di semilavorati industriali di Pratovecchio. I carabinieri, coordinati dal comandante della compagnia di Bibbiena Domenico Gaudio, sono riusciti a smascherare i malviventi e ricostruire l’intera filiera di questa serie di furti che da gennaio sono andati avanti fino ad ottobre.

La denuncia è scattata nei confronti di tre uomini casentinesi, tutti residenti nella zona ed esperti del settore.

Uno, secondo la ricostruzione fatta dai carabinieri, pensava materialmente ai furti in azienda, l’altro al trasporto dei pannelli molto grandi ed ingombranti ed il terzo allo stoccaggio in attesa di rivendere il prezioso materiale.

E’ stato infatti proprio vicino all’abitazione di uno dei tre uomini che i carabinieri hanno ritrovato parte della refurtiva. I furti ai danni di questa grande azienda di Pratovecchio, sono stati messi a segno, con modalità diverse, tra gennaio e ottobre. In tutto sono spariti pannelli isolanti per un valore complessivo di 60mila euro, prodotti assemblati e pronti per essere spediti in Italia e all’estero.

I carabinieri sono riusciti a ricostruire la dinamica dei furti attraverso l’analisi delle immagini di videosorveglianza, numerosi appostamenti in gran parte notturni ed infine anche grazie ad alcune testimonianze raccolte nella zona.

Tutti fattori che alla fine li hanno fatti giungere ai tre uomini e al luogo dove era stata stivata parte della merce rubata. Un’operazione che fa seguito a quella di alcuni mesi fa quando i carabinieri casentinesi sono riusciti a sgominare una banda specializzata in furti di rame.

Obiettivi centrati dalle forze dell’ordine anche grazie a un maggiore controllo del territorio e in particolare delle tante aziende casentinesi voluto dal comandante Gaudio per proteggere i numerosi imprenditori che hanno scelto questa vallata come luogo dove svolgere la loro attività. Sono stati aumentati i controlli e messe più pattuglie anche nelle ore notturne. E i primi frutti ci sono già.

L’indagine come già detto si è svolta attraverso l’analisi delle immagini di videosorveglianza, prolungati servizi di osservazione e l’ascolto di testimoni, fino all’identificazione degli autori materiali del furto.