Rubano le maglie del Montevarchi. Trovati e denunciati i responsabili

Individuati e denunciati i responsabili del furto di materiale sportivo perpetrato ai danni del Montevarchi calcio. Nella mattina di domenica 24 marzo lo staff della società rossoblù, pronto a partire per la trasferta di Piancastagnaio dove si sarebbe giocata la 28esima giornata del campionato di Serie D, ha riscontrato il furto di tutto il set di maglie, calzoncini, calzettoni, giubbotti tecnici dei calciatori nonché della fascia capitano e del gagliardetto ufficiale che, dalla sera prima, era già stato riordinato e imbustato proprio per la gara che si sarebbe giocata sul Monte Amiata. Non appena accortisi di quanto trafugato, i dirigenti aquilotti hanno quindi sporto denuncia presso il commissariato di Montevarchi e gli accertamenti subito avviati dalle forze dell’ordine hanno portato alla ricostruzione della dinamica del furto; la sera del 23 marzo gli autori hanno fatto accesso all’interno dell’impianto sportivo, non appena individuato il furgone con all’interno tutto il materiale stipato hanno aperto il bagagliaio, preso quello che cercavano per poi dandosi successivamente alla fuga. Subito sono partite le indagini, il pubblico ministero della procura al tribunale di Arezzo, titolare del fascicolo e informata dei fatti ha disposto la perquisizione a carico di colui che era apparso il maggior indiziato, probabilmente già nel mirino dei dirigenti montevarchini da qualche tempo. L’esecuzione ha dato esito positivo, gran parte della merce rubata è stata rinvenuta e sequestrata mentre il restante materiale veniva trovato poco dopo nella disponibilità di un altro soggetto che, come il primo, era già stato messo sott’occhio da parte dei militari. Per i due, come detto, è scattata la denuncia di furto e tutto il materiale sportivo sottratto al Montevarchi calcio, sempre su disposizione del pubblico ministero, dopo essere stato dissequestrato, è tornato direttamente nelle mani del massimo esponente della società rossoblù Angiolino Livi. Il fatto ha creato non pochi problemi alla formazione di Loris Beoni, che ha dovuto rimediare in poco tempo un’altra muta di maglie per giocare la partita nella quale un calciatore, il centrocampista Borgarello, è sceso in campo dal fischio d’inizio col consenso della terna arbitrale senza numero tantomeno nome sulla maglia. Un episodio insolito, del tutto eccezionale che ha reso ancora più amara una giornata che sul campo ha visto prevalere la Pianese sul Montevarchi per 4-3.