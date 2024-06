Ruba bandiera e corsa coi sacchi. Oggi i Giochi dei Nonni

Oggi sabato 1 giungo dalle 15,30 alle ore 19,30 a Castelsecco, l’appuntamento sarà con la terza edizione dei Giochi dei Nonni, giochi d’altri tempi di gruppo e individuali eseguiti dal Cngei sezione scout di Arezzo seguiti alle 17 dalla merenda per tutti per un pomeriggio di ricordi, festa nel parco archeologico di Castelsecco.

La terza edizione dei Giochi dei Nonni, vedrà il ritorno dei giochi dei bambini di una volta che saranno proposti ai bambini di oggi. Giochi individuali e a squadre, facili e divertenti: bigliardino, bollini, corsa con i sacchi, tiro alla fune, ruba bandiera, ruota della fortuna ed un paio di giochi etrusco-romani, rievocati grazie alla collaborazione del Museo Archeologico. Saranno regolati dai giovani scout di Cngei.

Un modo piacevole per riunire più generazioni in un pomeriggio e in un luogo davvero particolari, il Parco Archeologico di Castelsecco. La merenda servirà a sostenere la solidarietà del Calcit.

Premi a tutti i partecipanti e il premio “Botolo” ai primi tre classificati di ogni gioco.