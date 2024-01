Rsa Serristori 15 posti in più per i nonni

Più spazio alla Rsa per i nonni: in arrivo 15 posti letto. "Dopo la messa a norma e l’inaugurazione della Rsa Cosimo Serristori il 13 ottobre 2018 a pochi mesi dalla conclusione del secondo mandato apriamo un nuovo cantiere per la realizzazione di ulteriori 15 posti letto per non autosufficienti". Lo annuncia il presidente dell’ente Serristori, Alessandro Concettoni(nella foto), all’indomani del posizionamento della gru a piazzale Garibaldi a ridosso delle mura pisane. L’iter burocratico risale al maggio 2022 quando l’Ente partecipa al bando del Pnrr presentando il progetto di Rete Integrata Solidale. Due i settori d’investimento. Da una parte le opere edili necessarie al completamento del lotto 4 della struttura che ospita la Rsa Cosimo Serristori per la realizzazione di ulteriori 15 posti letto per un investimento di 1.300.000,00 euro completamente finanziato dal bando stesso; dall’altra la realizzazione di molteplici servizi di rilevanza sociale utili alla comunità come ad esempio Centro diurno per auto e non autosufficienti, assistenza domiciliare, prestazioni di collaboratore familiare, assistenza tutelare, co-housing etc. Quest’ultimo progetto è stato ammesso ed è in graduatoria in attesa dell’esito in merito all’erogazione del contributo.D opo la realizzazione e il completamento dei primi 5 posti letto RSA, proprio in questi giorni con il montaggio della gru su piazzale Garibaldi "sono iniziati i lavori per gli ulteriori 10 posti letto che prevedono anche il rifacimento del manto di copertura – continua il presidente Concettoni – l’intervento prevede anche lo spostamento dell’area refettorio in un’area con una capienza maggiore oltre alla realizzazione della nuova area per la distribuzione dei pasti, nuovi spogliatoi necessari per l’incremento di personale sanitario".